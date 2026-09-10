Un șofer de microbuz din Brăila a fost prins băut la volan în timp ce transporta șapte copii la grădiniță. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, a fost oprit de polițiști în satul Baldovinești.

Polițiștii l-au oprit pe șoferul care ducea copiii la grădiniță în satul Baldovinești, din județul Brăila. Verificarea cu etilotestul a indicat 0,34 miligrame de alcool pur în aerul expirat.

„Polițiștii rutieri desfășoară în perioada 7–30 septembrie 2026, acțiuni pentru verificarea autovehiculelor destinate transportului elevilor, fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație.”, a precizat IPJ Brăila.

Aceștia l-au oprit pe șofer în satul Baldovinești în jurul orei 8 și 13 minute.

Polițiștii au luat măsuri împotriva șoferului de 49 de ani. Acesta a fost amendat, iar permisul de conducere i-a fost reținut.

„Alcoolul la volan, indiferent de cantitatea consumată, poate transforma o deplasare obişnuită într-o tragedie. În cazul transportului şcolar, responsabilitatea conducătorului auto este cu atât mai mare”, au mai spus reprezentanții IPJ Brăila.

Luni, 7 septembrie, a început noul an școlar 2026-2027, mai mulți copii sunt transportați zilnic către școli și grădinițe de microbuze pentru elevi, iar siguranța lor ar trebui să fie prioritară.

La momentul opririi, șoferul avea în microbuz șapte copii, pe care îi transporta la grădiniță.

Bărbatul s-a urcat la volan după ce consumase alcool, deși avea responsabilitatea de a transporta copii.

O valoare de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat corespunde unei alcoolemii de aproximativ 0,68 g/l (‰) alcool pur în sânge. Pentru un adult cu greutate medie, asta înseamnă că a consumat fie 2-3 beri, fie 2-3 pahare de vin sau 2-3 shoturi de tărie. Însă, cantitatea exactă depinde de greutatea corporală, sex, timpul scurs de la consum și dacă băutura a fost consumată pe stomacul plin sau gol, spun specialiștii.

Situația nu este una izolată. Cu doar trei zile înainte, în județul Timiș, polițiștii au depistat un alt șofer băut la volan, care transporta 14 elevi, arată Observator News.