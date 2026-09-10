Din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 15:00, telespectatorii sunt invitați să pornească într-o nouă aventură alături de Laura Cosoi, în cel mai recent sezon al emisiunii Vacanță de vedetă, difuzată la Antena Stars. Proaspăta mămică devine din nou ghidul unor călătorii spectaculoase, prin destinații surprinzătoare, locuri inedite și povești fascinante

Fiecare ediție aduce în prim-plan escapadele vedetelor, experiențe autentice și imagini spectaculoase din locuri care îmbină frumusețea naturală cu farmecul local. De la destinații de vis la aventuri neașteptate, Vacanță de vedetă transformă fiecare călătorie într-o experiență care inspiră și trezește pofta de noi vacanțe.

„Sunt foarte entuziasmată că am ajuns deja atât de departe cu acest proiect de suflet. Mă bucur mult că mă întorc pe platoul de filmare, deși am avut o vacanță atipică alături de copii, petrecută mai mult acasă. Recunosc că-mi este dor de noi destinații.

De-abia aștept să mă inspir de la invitații mei. Sunt convinsă că noul sezon va fi cel puțin la fel de spectaculos ca celelalte de până acum și, evident, mă bucur foarte mult că în continuare suntem urmăriți într-un număr atât de mare. De abia aștept să ne reîntâlnim cu telespectatorii din 12 septembrie. Vă aștept la «Vacanță de vedetă»!”, spune Laura Cosoi.

Noul sezon promite întâlniri speciale, peisaje spectaculoase și povești care îi vor purta pe telespectatori dincolo de clasicele trasee turistice. Vacanță de vedetă revine din 12 septembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 15:00, la Antena Stars.