România înregistrează un nou regres în sistemul educațional, potrivit celor mai proaspete date oficiale ale evaluării PISA 2025. Țara noastră se situează din nou pe antepenultimul loc din Uniunea Europeană, acumulând 425 de puncte la Științe, 419 la Matematică și 413 la Lectură, scorurile fiind mai mici la toate capitolele comparativ cu testarea din 2022. În plus, la noua probă de rezolvare computațională a problemelor, elevii români au obținut 442 de puncte, menținându-se tot sub media OCDE.

Experții de la World Vision România atrag atenția că datele descriu o realitate alarmantă: 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de bază la Matematică, 48% la Lectură și 46% la Științe. Performanțele de vârf sunt aproape inexistente, doar 1% dintre adolescenți atingând nivelurile ridicate de cunoștințe la Lectură. Analiza subliniază că statistica oficială îi surprinde doar pe tinerii înscriși în sistemul de învățământ, ignorându-i complet pe copiii care au abandonat deja școala înainte de vârsta de 15 ani.

Prăpastia dintre copiii din mediile favorizate și cei din familii vulnerabile atinge cote record. În România, elevii din sfertul cel mai avantajat socio-economic au obținut cu 122 de puncte mai mult la Științe și Lectură decât cei din mediile defavorizate, decalaj considerabil mai mare decât media OCDE de 85 de puncte. Statutul financiar al părinților și infrastructura școlii în care învață copilul au ajuns să determine aproape decisiv rezultatele finale.

Reprezentanții World Vision arată că ieșirea din sistemul de educație începe adesea de la vârsta de 13 ani, în special în mediul rural, unde sărăcia, lipsa hranei și imposibilitatea de a acoperi costurile de transport spre un liceu îi împing pe tineri spre muncă. Studiile organizației indică faptul că 41% dintre elevii de gimnaziu din mediul rural nu intenționează să meargă la liceu, iar aproape un sfert dintre copiii de la sate merg uneori sau întotdeauna la culcare flămânzi.