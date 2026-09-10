Doi lemuri furați dintr-un parc safari din Bangladesh au reapărut la peste un an de la dispariție, la mii de kilometri distanță, într-un uriaș centru pentru animale din India fondat de fiul miliardarului Mukesh Ambani. Animalele ar fi trecut prin mâinile mai multor intermediari și, potrivit anchetatorilor, au fost vândute unei instituții asociate Vantara pentru aproximativ 43.000 de euro, scrie The Independent.

Trei lemuri au dispărut din parc în mijlocul nopții

Trei lemuri cu coadă inelată au dispărut pe 23 martie 2025, la Gazipur Safari Park, iar ancheta avea să scoată la iveală o întreagă rețea de persoane implicate în furt și trafic. Potrivit declarațiilor obținute de anchetatori, un traficant ar fi reușit să ia animalele cu ajutorul unui agent de pază al parcului. Lemurii au fost puși în saci și duși într-o locuință, unde au fost fotografiați și filmați, iar imaginile au fost trimise unor potențiali cumpărători din India. Din cei trei lemuri furați, doi aveau să ajungă peste graniță.

Dar povestea lor este însă și mai complicată. Lemurii ajunseseră inițial în Bangladesh tot ilegal, fuseseră salvați de autorități și duși într-un parc safari. Șapte ani mai târziu, au fost furați chiar de acolo și scoși din nou peste graniță. Acum, Bangladeshul cere ajutorul Interpolului pentru a-i recupera, relatează The Independent, citând ancheta Departamentului de Investigații Criminale din Bangladesh.

Au fost trecuți clandestin în India

Potrivit anchetatorilor, cele două animale au fost scoase din Bangladesh prin zona de frontieră Darshana, din Chuadanga și, de acolo, lemurii au trecut succesiv prin mâinile mai multor persoane până când au ajuns în Jamnagar, în statul Gujarat, în vestul Indiei. Ancheta arată că niște cumpărători indieni i-ar fi vândut ulterior unei instituții asociate Vantara pentru aproximativ 4,8 milioane de rupii indiene, echivalentul a aproximativ 43.000 de euro.

The Independent a solicitat un punct de vedere Vantara în legătură cu acest caz, însă nu primise un răspuns la momentul publicării materialului.

Lemurii mai fuseseră salvați o dată de traficanți

Cei doi lemuri trecuseră deja printr-o poveste de trafic internațional înainte să fie furați din parcul safari. Potrivit anchetatorilor, animalele au fost aduse în Bangladesh în august 2018, prin aeroportul internațional din Dhaka, după ce ar fi fost declarate în mod fals la vamă. Autoritățile le-au descoperit, le-au confiscat și le-au transferat la Gazipur Safari Park, unde au rămas mai bine de cinci ani.

Anchetatorii din Bangladesh au identificat opt persoane suspectate că au fost implicate în furt și transportarea animalelor. Șase dintre acestea au recunoscut fapta și, în baza mărturiilor s-a conturat traseul lemurilor: furtul din parcul safari, ascunderea lor, negocierile pentru vânzare, trecerea clandestină a frontierei și apoi deplasarea prin India până în Gujarat. Unul dintre cei trei lemuri furați nu a ajuns însă în India și se află încă în Bangladesh, și tocmai el ar putea deveni acum piesa-cheie pentru recuperarea celorlalți doi.

Au fost descoperiți datorită unor fotografii de pe internet

După furt, autoritățile nu au știut imediat unde ajunseseră animalele. Indiciul care a schimbat ancheta a apărut pe rețelele sociale după ce fotografii cu doi lemuri aflați la Vantara au fost publicate online, iar anchetatorii din Bangladesh au observat asemănări cu animalele dispărute din Gazipur Safari Park. De aici au început demersurile pentru recuperarea lor.

Numai că identificarea unui animal nu este la fel de simplă precum recunoașterea unei persoane într-o fotografie iar autoritățile s-au lovit de o problemă serioasă. Animalele din Gazipur Safari Park nu fuseseră microcipate, nu aveau nici numere individuale de identificare și nu existau profiluri ADN păstrate înainte de furt.

Prin urmare, asemănarea dintre fotografiile animalelor aflate în India și lemurii dispăruți din Bangladesh nu este suficientă pentru a demonstra științific că este vorba despre exact aceleași exemplare. Lipsa acestor date complică acum procedura de recuperare iar autoritățile încearcă să găsească o soluție cu ajutorul celui de-al treilea lemur.

ADN-ul lemurului rămas în Bangladesh ar putea rezolva misterul

Specialiștii vor să creeze profilul genetic al puiului de lemur rămas în Bangladesh. Apoi, ADN-ul acestuia ar putea fi comparat cu cel al celor două animale aflate în India, pentru a stabili dacă între ele există o legătură de rudenie. O asemenea potrivire ar putea deveni o dovadă importantă în procedura prin care Bangladeshul încearcă să demonstreze originea animalelor și să le aducă înapoi.

Autoritățile de la Dhaka au apelat acum la Interpol pentru a încerca să recupereze cei doi lemuri. Procesul depinde însă tocmai de demonstrarea identității animalelor. Bangladeshul trebuie să arate că exemplarele aflate în Gujarat sunt cele care au fost furate din Gazipur Safari Park în martie 2025.

Lemurii cu coadă inelată sunt originari din Madagascar, iar familia Lemuridae este inclusă în Anexa I CITES, ceea ce înseamnă că comerțul internațional cu aceste animale este supus unor restricții foarte stricte.

Ce este Vantara, locul unde au reapărut cei doi lemuri

Vantara se află în Jamnagar, în statul Gujarat, și este un uriaș proiect pentru salvarea, îngrijirea și conservarea animalelor. Centrul a fost conceput de Anant Ambani, fiul lui Mukesh Ambani, omul de afaceri aflat la conducerea conglomeratului Reliance și unul dintre cei mai bogați oameni din India. Complexul se întinde pe aproximativ 3.500 de acri și a fost inaugurat oficial de premierul indian Narendra Modi în martie 2025. Vantara găzduiește numeroase specii și dispune de infrastructură veterinară și centre specializate pentru animale salvate, dar proiectul a atras și controverse.

The Independent notează că organizații pentru protecția animalelor au ridicat în trecut întrebări legate de transparența achizițiilor făcute de Vantara și de transferarea unor animale din grădini zoologice publice către centrul privat. Au existat și acuzații privind importul necorespunzător al unor animale, care au atras atenția autorităților din Germania și a instituțiilor europene. Vantara a respins acuzațiile, pe care le-a calificat drept false și nefondate.