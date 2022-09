Înainte de a rămâne însărcinată cu gemeni, Alina Laufer a trecut prin momente grele, pentru că soțul ei era infertil. Ilan Laufer avea probleme cu stresul, astfel că analizele lui nu ieșeau deloc bine.

„Nu, infertilitatea e de multe feluri. În cazul nostru, a fost o infertilitate din partea lui Ilan, avea o azoospermie, ceva cauzat pe stres, el muncește foarte mult. Ne-am dus la foarte mulți doctori, nu s-a rezolvat, și timp de 10 ani de zile ne-am luptat cu această infertilitate masculină”, a mărturisit Alina Laufer, potrivit ego.ro.

„Am ajuns până în clipa în care să facem fertilizare cu donatori”

Vedeta și partenerul ei au luat în calcul inclusiv varianta de fertilizare cu donator. Alina și Ilan Laufer au studiat mai mulți posibili donatori, însă au preferat să mai aștepte.

„Am explorat inclusiv ideea de fertilizare cu donator. Ne-am uitat la nu știu câte profiluri de donatori. (…) Da, mai ales că Ilan e blond, voiam profilul său. Am ajuns până în clipa în care să facem fertilizare cu donatori, dar am zis hai să mai așteptăm, hai să vedem. Azoospermia lui era prezentă, lipsa de spermatozoizi, inclusiv pentru fertilizare în care ai nevoie de unul singur viabil, nu era. Nu aveam niciun fel de șansă. Inclusiv am fost la medici care nu ne-au mai dat vreo șansă de acum încolo, forever. Au zis ca nu putem avea copii vreodată.

„Am avut 3-4 tentative de fertilizări și am rămas însărcinată”

Am trecut prin astfel de momente, nu ne-am pierdut speranța. Pentru noi a fost benefic că am stat în afara României, am plecat din țară doi ani, în SUA, și, poate, cine știe, Dumnezeu acolo, în bunătatea Lui, l-a relaxat pe Ilan, i-a făcut viața mai ușoară. Iar când ne-am întors în țară, în pandemie, în 2020, ne-am făcut analize. Noi mereu ne făceam analizele și am găsit spermatozoizi astfel încât am putut să facem o fertilizare. Am avut 3-4 tentative de fertilizări și am rămas însărcinată”, a mai spus Alina Laufer la Ego Life.

