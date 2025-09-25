Războiul declarațiilor dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu continuă să atragă atenția publicului. Dacă designerul a vorbit recent, pentru prima dată, despre acuzațiile fostei sale soții, artista nu a lăsat lucrurile nelămurite și a venit cu o replică directă la Știrile Antena Stars.

În cadrul emisiunii Un Show Păcătos, Alexandru Ciucu a negat mai multe afirmații ale Alinei Sorescu: existența a două frigidere în casă, faptul că aveau banii separat sau speculațiile conform cărora fetițele lor nu ar zâmbi în prezența lui. Mai mult, designerul a susținut că el ar fi fost cel abuzat în căsnicie.

Reacția Alinei Sorescu la acuzațiile lui Alexandru Ciucu

Alina Sorescu a reacționat imediat, declarând că nu este surprinsă de cuvintele fostului soț, pe care îl acuză de manipulare. Artista a mai povestit că Alexandru Ciucu lipsea frecvent de acasă, o amenința că va anunța public pe Facebook despărțirea lor și că, în multe momente dificile, a fost sprijinită de părinții ei, care au locuit cu ea pentru a o ajuta să crească cele două fetițe.

„În interviul acordat aseară, el a recunoscut că între noi, discuțiile noi erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume. Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus.

El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții. Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și nonstop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…)

Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpu, căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani de zile că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de spararea noastră”, a declarat Alina Sorescu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

