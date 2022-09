Alexandru Ciucu a introdus o ordonanţă preşedinţială prin care a cerut ca cele două fetițe să locuiască cu el în vila din Pipera, nu în apartamentul de 300.000 de euro în care s-a mutat artista. Instanța i-a respins cererea și apelul. Fetițele vor sta cu mama lor până la finalizarea procesului de divorț.

Procesul de divorț va începe la sfârșitul anului, iar Alina Sorescu va lupta cu toate puterile pentru a obține custodia fetițelor. În această vară, Raisa și Carolina și-au petrecut vacanța alături de mama lor.

„E greu să fii mamă în general, e greu să fii părinte, un copil nu vine cu instrucțiuni de folosire la pachet. Înveți cu copilul și înveți de la copil.

Fetițele mele sunt foarte diferite, una e mai cumințică, alta are o fire mai temperamentală. Am fost cu ele vara asta la mare, la munte. Acum, gata, Raisa începe casa 0, clasa pregătitoare”, a declarat solista, pentru Click!.

Deși se află în plin divorț de Alexandru Ciucu, Alina Sorescu este mereu cu zâmbetul pe buze. Artista arată foarte bine și are grijă să aibă o viață echilibrată.

„Sunt femeie și orice femeie trebuie să aibă grijă de ea. Asta te face să te simți bine. Nu depun un efort considerabil pentru asta, încă mă ajută și vârsta. Am grijă să am o viață echilibrată, în general. Dacă faci excese și ții diete drastice nu ieși câștigătoare a la long.

Eu am un mod meu organizat de a fi, sunt meticuloasă, am atenția distributivă. Câteodată trebuie să fiu cu ochii în zece. Eu am fost mereu consecventă. De mică am fost așa. Îmi plăcea să știu din toate”, a mai spus Alina Sorescu.

Ce face Alexandru Ciucu în plin divorț de Alina Sorescu

La trei luni de la despărțire, Alexandru Ciucu este la fel de reținut în declarații și spune doar că își vede de viață în continuare și se axează pe muncă. „În principiu sunt bine! Nu vreau să vorbesc despre capitolul dintre mine și Alina Sorescu. Acum lucrez la o colecție de haine. Mă axez pe ce am de făcut”, a declarat Alex Ciucu pentru Click!.

