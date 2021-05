De ani buni, Alina Vidican s-a stabilit în Miami, America. Nu este singură acolo, îi are alături pe cei doi copii ai săi și ai lui Cristi Borcea și destul de des e vizitată de mama ei.

Doamna Mariana Vidican e cea care a confirmat acum că fiica Alina trăiește o nouă poveste de iubire. Aceasta a postat pe Facebook imagini cu fiica ei alături de un bărbat. Alina Vidican și acesta sunt foarte apropiați în imagini, bărbatul o ține în brațe pe fosta soție a lui Cristi Borcea, într-o altă imagine o și sărută pe obraz.

Fotografiile din mediul online sunt însoțite de un mesaj. „Totdeauna bucuroasă să fiu martor la fericirea copiilor mei!”, a scris Mariana Vidican.

Alina Vidican și noul partener au fost prezenți la un eveniment de lux din Miami, amândoi poartă haine deschise la culoare. Acolo s-au fotografiat lângă mașini vechi, de colecție.

După divorţul de Alina Vidican, Cristi Borcea a ales să îşi unească destinul cu Valentina Pelinel, împreună cu care are trei copii, un băieţel şi două fetiţe gemene. Cu toate că este un tată şi un soţ fericit, Borcea nu a uitat nici de copiii săi care sunt în America.

„Sunt nopţi în care îmi dau lacrimile când mă gândesc la cei din America. Pe Gloria nu am văzut-o de un an, Mellisa şi Alex au venit în iarnă. Toţi copii, nu am probleme cu ei, învaţă bine, sunt bine crescuţi. Dar depărtarea de ei este foarte grea”, a declarat Cristi Borcea recent, potrivit okmagazine.

