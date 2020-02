„În căutarea adevărului” este unul dintre cele mai urmărite show-uri și tocmai ce a început un nou sezon. Care este cheia succesului ținând cont că este un format cu întâmplări și personaje fictive?

Tocmai faptul că întâmplările nu sunt fictive. Fiind o emisiune TV nu ai cum să o faci fără un scenariu, dar toate întâmplările prezentate, într-o măsură mai mică sau mai mare, se regăsesc în viața reală, sunt probleme sau situații cu care oamenii se confruntă, ei se regăsesc în poveștile respective.

Tu ai și diploma de detectiv. Te-ai gândit să-ți deschizi o firmă de detectivi?

Inițial de la această idee am pornit. Mi-am dorit când făceam „Ochii din umbra” să știu exact „cu ce se mănâncă” meseria asta. Mi-a prins bine experiența asta, e un domeniu interesant, mi-ar plăcea să activez în acest domeniu, dar este imposibil. Aș putea să încerc să coordonez o echipă de neobservat, ceea ce pentru mine e imposibil. Aș puea încerca să coordonez o echipă de detectivi, dar dacă nu ești pe teren, nu ai parte de adrenalină, nu mai are niciun farmec.

Ce te vezi făcând după televiziune?

Am mai multe variante cu care să cochetez în caz de „retragere”. Mă gândesc să rămân în țară să fac ceva complet diferit, să lucrez cu copiii. Mi-ar plăcea să am genul de activitate care implică copii din diverse medii, să îi ajut să își depășească anumite temeri, să îi învăț să vorbească în public, să le încurajez activitatea. Eu m-am trezit aruncat în fața camerei și am fost nevoit să îmi depășesc anumite temeri și angoase. La noi nu se pune accentul pe dezvoltare personală, școala este depășită prin metodele sale. Interacționând cu copiii am observat că mă relaxează să stau cu ei și, de asemenea, că ei mă acceptă ușor. Ca proiecție de viitor mi-ar plăcea să lucrez în domeniul turismului. Alții ne promovează țara, noi nu prea ne implicăm deși avem resurse unice în Europa. O altă idee e să plec din țară, să fiu un oarecare, undeva, ducând o viață mai modestă, dar mai liniștiă, într-un loc cald unde oamenii sunt mai relaxați.

Ce zice soția ta despre reality show-urile pe care le filmezi? Cât ți-a luat să o convingi că nu te pun în niciun fel de pericol?

Suntem împreună de mulți ani, de 15 ani, și am trecut prin situații urate, în care diverși indivizi fie din frustrare sau interacțiunea cu diverse licori bahice, credeau că e amuzant să te iei de Ernest pentru că nu e cu bodyguarzii după el. Aceste episoade sunt din ce în ce mai rare, dar soția mea a înțeles că fac parte din viața mea. Nu sunt genul de om care, dacă e oprit pe stradă, să întoarcă spatele. Din fericire, soția mea este înțelegătoare la acest capitol.

Toate aceste emisiuni te-au făcut să fii un părinte mai precaut și să ai în minte toate scenariile posibile și imposibile sau ești genul de părinte relaxat?

M-au ajutat foarte mult, pentru că e greu să crezi că ceva urât ți s-ar putea întâmpla. Înțeleg mai bine natura umană, m-au ajutat să învăț cum să gestionez un eșec. Nu să devin precaut până la paranoia, dar, empatizând cu cei implicați în diverse situații, am avut anumite trăiri. M-au ajutat pe mine ca om. Avem tendința să ne raportăm la semenii noștri pentru a ști dacă relații noastre sunt normale.

Cum ești în rolul de tată?

Sunt un tată un pic sever, pentru că în viață sunt și bune și rele și ar fi o greșeală să nu îți pregătești copilul pentru cee ace înseamnă viața. Vor fi dezamăgiri și eșecuri și refuzuri și nu este bine să îl crești într-o lume idilică. Încerc să mențin un echilibru, sună simplu, dar este greu. Sunt momente în care sunt empatic, cald, las de la mine, îl încurajez. Dar sunt și momente în care împun o limită. „Dansul” ăsta nu iese tot timpul, dar încerc pe cât posibil să nu fiu doar dur sau doar bland. E dificil să fii părinte, nu înveți asta. Depinde mult de copil. Alex este un copil cu multă personalitate, este încăpățânat. Cel mai bine este să îți cunoști copilul, să-l susții, mai ales emotional, și să-l încurajezi să-și găsească drumul în viață, care să-l facă fericit.

