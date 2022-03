În urmă cu doar o zi, Amalia Năstase a participat la un eveniment care a avut loc la Ateneul Român din București. Ceremonia a reunit doamnele din domenii diferite de activitate, femeile care au reuşit să facă performanţă la nivel naţional şi care au avut rezultate deosebite în economia românească, dar şi ambasadori, miniştri, diplomaţi, oameni de afaceri şi persoane importante din viaţa publică românească, scrie okmagazine.ro.

Vedeta a fost și premiată în cadrul evenimentului la care a atras atenția în mod deosebit. A îmbrăcat o rochie mulată, midi. Și-a pus silueta în evidență acum, în plin proces de slăbire.

VEZI GALERIA FOTO

Amalia Năstase: „Nu e normal să spui unei femei că s-a îngrășat”

La sfârșitul lunii ianuarie s-a aflat că Amalia Năstase vrea să slăbească 15 kilograme în două luni. Eu nu mă simt vinovată când mănânc prostii. Azi am mâncat trei ouă și cu trei felii de bacon. Mai târziu mănânc buger de pui cu avocado și salată, fără pâine. Aseară am mâncat mâncare chinezească din legume cu sos. Am voie doar apă, îmi lipsesc fructele mâncăm multe”, a declarat Amalia Năstase la „Vorbește lumea”, relatează Click!.

Vedeta a mers la doctor, unde i s-au administrat vitamine. Amalia Năstase urmează cu strictețe dieta pe care i-a prescris-o nutriționistul. „Am început dieta de luni, ieri am făcut vitamine la doctor. În viață găsești multe diete, problema e să menții rezultatele. Ai nevoie de mai mult decât o simplă dietă. Rezistența la insulină e o nenorocire, care se ține de anumiți oameni, nu de toți”, a mai spus fosta soție a lui Ilie Năstase.

