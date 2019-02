Marina Almășan, gazda emisiunii „Femei de 10, bărbați de 10”, de la TVR 2, a trăit o poveste de dragoste ca-n „Liceenii”.

„Radu era matematicianul liceului și lua premii după premii la Olimpiadele de matematică. Deși eu eram tare la română (!) i-am căzut cu tronc, spre invidia tuturor colegelor noastre. Nu pot spune că sentimentul era absolut reciproc, mai degrabă orgoliul meu era serios gâdilat de curtea asiduă pe care mi-o făcea colegul meu. Tin minte că, timp de un an, Radu venea în fiecare dimineață să mă aștepte în fața blocului, pentru a merge împreună la școală, și obligatoriu îmi aducea câte un trandafir roșu. Un an întreg!!! Nu mă întreba cum a luat sfârșit epopeea trandafirilor, fiindcă nu-mi mai amintesc! Știu doar că sfârșitul liceului m-a găsit îndrăgostită de un student la Politehnică”, a povestit Marina Almășan.

Amintirile romantice ale Ralucăi Arvat, prezentatoarea Telejurnalului de weekend TVR 2, sunt legate de serile din taberele pe Litoral.

„Într-o vacanță, când eram în primii ani de liceu, am fost într-o tabără pe Litoral. Seara, stăteam pe plajă cu colegii, ascultam muzică și mai stăteam la povești, că bani să batem discotecile nu prea aveam. Rămâneam pe plajă și ascultam muzică… așa cum le place adolescenților. Făceam și un concurs de imaginație: ce cadouri aparte ne-am face unii altora… Ne dăruiam scoici mari, ca să auzim în ele sunetul valurilor mării și după ce ajungeam acasă, sticle cu nisip, să ne amintească de tabăra de la mare… Un coleg, îmi amintesc că era din Cluj, mi-a spus într-o seară că el mi-ar face cadou o stea de pe cer, că sunt nenumărate și nu o să i se observe lipsa… și, ca să pot ajunge până la ea, să urc pe «Stairway to Heaven», pentru că tocmai atunci ascultam melodia celor de la Led Zeppelin… Mi s-a părut un cadou inedit și, la cei 16 ani pe care îi aveam, extrem de romatic”, a povestit prezentatoarea.

Iuliana Marciuc, așteptată cu o floare la ușă în fiecare zi

Pentru Iuliana Marciuc, gazda emisiunii „Destine ca-n filme”, viața este presărată în fiecare zi cu momente de romantism. Cunoscuta vedetă TV și-a amintit cu plăcere de o întâmplare din liceu.

„O experiență romantică de care mi-am adus aminte în apropierea sărbătorii de Dragobete este din vremea adolescenței. Eram în liceu și în fiecare zi, un coleg, care ulterior mi-a devenit prieten, îmi lipea cu bandă scotch câte un trandafir roșu pe ușa apartamentului. După o lună, a început să-mi lipească florile pe geamul mașinii. Cu greu l-am convins să renunțe…”, a povestit vedeta.

Alina Ionescu, surprinsă cu o mare de trandafiri de soțul ei



Alina Ionescu, prezentatoarea emisiunii „Zile cu stil”, e căsătorită de 7 ani și spune că Dragobetele se numără printre sărbătorile pe care cu siguranță nu le va uita: „În primul an de căsnicie, soțul meu mă răsfăța în fiecare zi. De Dragobete, Alin a venit acasă cu 115 trandafiri și asta pentru că numărul nostru norocos este 114. Erau superbi și cu un parfum de amețeai. I-a împrăștiat prin tot dormitorul, chiar și pe pat… când am intrat, nu mai aveam loc de ei… Bucuria a fost mare, până mi-am dat seama că trebuie să-i strâng și să îi pun undeva. Nu aveam suficiente vaze, așa că am umplut toate recipientele pe care le-am găsit. Am stat aproape 4 ore să aranjez florile și să le scot spinii. Pe cât de mare a fost surpriza, pe atât de mult am muncit. De atunci, i-am spus: «Iubesc florile, dar te rog, nu mai cumpăra buchete așa mari. Mai bine îmi iei pantofi, genți, parfumuri»”.

