Ana Baniciu și-a surprins colegii de la „Te cunosc de undeva”, în timpul filmărilor. „Mă mărit!”

După ce la finalul galei trecute, Ana şi Raluka au mărturisit faptul îşi doresc să reformeze cuplul care le-a consacrat, ediţia aceasta Ana s-a văzut nevoită să declare în platou: „Mă mărit!”, spre surprinderea tuturor colegilor.

Totul se va întâmpla în timpul reprezentaţiei Mirelei Vaida, care în ediţia de sâmbăta aceasta se va transforma în Madonna şi va interpreta piesa „Material Girl”, iar la final va arunca buchetul de flori către colegii săi.

Ana va fi norocoasa care îl va prinde şi va declara amuzată în platou: „Gata, mă mărit!”. Mirela nu va rata nici ea ocazia să îi spună:

„Vezi că am mână bună! Am măritat şi am însurat mulţi oameni la viaţa mea, ba unii dintre ei au şi câte 3 copii acum!”. Întregul moment va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

Tot sâmbătă, telespectatorii vor putea urmări prima gală tematică din istoria acestui show, ajuns deja la sezonul cu numărul 16.

