În finala „Americas Got Talent All-Stars” difuzată pe 27 februarie de NBC, Ana Maria Mărgean a făcut un adevărat spectacol pe scenă alături de Terry Fator, un ventriloc celebru în SUA, câștigător, la rândul lui, al emisiunii „Americas Got Talent”, scrie tvmania.ro.

Tânăra din România a urcat pe scenă alături de păpușa ei confecționată de mama sa, Waldo, iar Terry Fator a avut o păpușă specială, sosia lui Elvis Presley. Cei doi ventriloci și păpușile lor au avut un schimb de replici, iar spre final au interpretat melodia „A Little Less Conversation”, a Regelui Rock ‘n’ Roll-ului.

Numărul lor a fost puternic aplaudat de toți cei din sală, iar jurații, Simon Cowell, Heidi Klum și Howie Mandel, s-au ridicat în picioare, i-au felicitat. „Încă un vis devenit realitate AGT: All-Stars. Sunt atât de încântată! Mulțumesc Terry că ești astăzi alături de mine”, a declarat Ana Maria Mărgean, care s-a inspirat chiar de la Terry Fator în alegerea ventrilociei.

Ce loc a ocupat Ana Maria Mărgean în finala „Americas Got Talent All-Stars”

După ce telespectatorii emisiunii „Americas Got Talent All-Stars” au votat, românca Ana Maria Mărgean a ajuns în top 5 din 10 finaliști. Ana Maria Mărgean a ocupat locul patru în marea finală, un adevărat succes pentru tânăra ventriloc.

Cine a câștigat finala „Americas Got Talent All-Stars”

Fanii emisiunii „Americas Got Talent: All Stars” au decis ca Aidan Bryant, un tânăr acrobat de 18 ani care a impresionat prin mobilitatea sa, să devină marele câștigător.

Numărul din finală, executat fără nicio greșeală, i-a lăsat înmărmuriți pe toți cei prezenți. După cum povestea chiar Aidan într-un interviu înainte de finală, show-ul său a fost inspirat de un concert susținut de Pink, pe când el avea doar 14 ani. Atunci au început și primele sale antrenamente cu frânghii, mai scrie tvmania.ro.

Ana Maria Mărgean a câștigat „Românii au talent” 2021

În urmă cu 3 ani, Ana Maria a descoperit pe YouTube arta ventrilociei. Pe păpușa Lizzie, „colega” ei de scenă de la „Românii au talent”, a primit-o cadou în 2020, iar preselecțiile de la „Românii au talent” au fost prima apariție pe scenă împreună.

Ana Maria a vorbit la Pro TV și despre cum a descoperit pasiunea pentru ventrilocie și de când a început să se pregătească temeinic. „Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, spunea tânăra în 2021.

Ana Maria Mărgean este câștigătoarea sezonului 11 „Românii au talent”, după o finală extraordinară în care toți concurenții au prezentat numere spectaculoase. Tânăra care a primit Golden Buzz din partea Andrei s-a remarcat încă din audiții, apoi în semifinale a avut o altă reprezentație impresionantă.

