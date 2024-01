Anul 2023 a fost un an mai dificil pentru Ana Morodan, care a fost condamnată în octombrie la 1 an, 3 luni şi 10 zile de închisoare cu suspendare şi efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunităţii, după ce, în luna martie, a produs un accident, având permisul suspendat şi fiind sub influenţa alcoolului şi a drogurilor, decizia nu a fost însă definitivă.

Ulterior, Ana Morodan a intrat din nou în vizorul presei, după ce a fost păcălită să promoveze un produs inexistent, „Brânza Regelui”. Toate au trecut la sfârșit de an pentru Ana Morodan, care a părăsit România și o bună perioadă de timp a locuit în Bali, acolo unde s-a relaxat, unde și-a încărcat bateriile pentru noul an.

Acum, vedeta s-a întors în România și a realizat o adevărată ședință foto în cimitir. Pe rețelele de socializare, Ana Morodan a distribuit mai multe imagini în care apare într-un cimitir din București, alături de doi prieteni. Toți poartă haine negre, iar Ana Morodan are chiar și ruj roșu pe buze.

„Am venit să-mi îngrop trecutul”, a scris ea în descrierea fotografiilor. Fanii nu au ezitat și au reacționat la pozele vedetei. Aproape 2.000 de like-uri i-au oferit pe Facebook, dar și zeci de comentarii.

„Ai o viață întreagă înainte, de care să te bucuri”

„Felicitări! Ai o viață întreagă înainte, de care să te bucuri și în care să faci tot ce nu ai reușit până acum! Pentru că meriți să te simți împlinită în fiecare moment! Trecutul să rămână acolo unde îi este locul.”, „Dumnezeu să te ajute!”,

„Tare rău, dar trecutul face parte din viața ta acceptă tot cu bune cu rele.”, „Nu mai da explicații!!! Trăiește pentru tine viața pe care tu o vrei, nimeni nu se încalță cu pantofii tăi, nimeni nu pune capul pe perna ta seara înainte de culcare și nimeni nu respiră în locul tău! Deci …..trăiește cum simți tu, draga mea 🤗”, „Cred ca trecutul trebuie onorat, ca ne-a adus unde suntem azi.”, sunt câteva dintre comentariile primite de Ana Morodan pe Facebook și pe Instagram de la fani.

Ana Morodan: „Mă simt grasă și urâtă și vreau să știți asta”

Pe când era în vacanța în Bali, vedeta a transmis un mesaj în care dezvăluia cât de nemulțumită e de silueta ei. „Am realizat totul în ceea ce privește celebritatea și faima asta nu m-a făcut fericită. M-a otrăvit”, dezvăluia vedeta.

„Am venit în Bali să plâng la sală. Mă simt grasă și urâtă și vreau să știți asta. Trăiesc o viață privilegiată pentru care sunt foarte recunoscătoare, dar tot am multe momente în care eu, Ana Morodan, fata cea mai cunoscută pentru încrederea ei în sine, mă simt urâtă sau în ultimul timp grasă și pot să tot număr astăzi cel puțin încă patru lucruri pe care le detest la mine”, mai scria vedeta pe Instagram.

