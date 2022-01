Problemele în căsnicia Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf nu au început recent, ci durează de mai bine de 8 ani. Impresara a declarat că a știut întotdeauna de amantele soțului ei, însă a continuat să-l apere în fața tuturor.

„Am tăcut din gură și am învățat, trăind printre bărbați, că pe bărbați trebuie să-i iei așa cu ușurelul și să-i faci să se simtă importanți, șefi”, a spus vedeta în cadrul podcast-ului.

Anamaria Prodan a mărturisit că niciodată nu i-a verificat telefonul soțului ei, ba chiar îl punea să șteargă tot ce avea. Impresara mărturisește că îl suna pe Laurențiu Reghecampf de fiecare dată când afla că o înșală și îl avertiza.

„I-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta spirituală. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. (…) Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, ca să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el…

„Gigi Becali a anunțat la televizor că avea relație cu alta”

I-am spus așa: «Băi, prietene… Eu încă te apăr, pentru că ești tatăl copilului meu și trebuie să rămâi în ochii copilului meu». N-a făcut Iisus pentru omenire cât am făcut eu. În același timp îl sunam și îi ziceam: «Prietene, vezi că te duci în cap. Vezi că ești deja cu apa la gură și nici noi nu mai întindem mână după tine, că ne-am plictisit». (…) Ăsta de 8 ani de zile îi dădea ăsteia bani, îi deschidea alteia salon. Păi ce fel de bărbat ești tu? Trebuia să fii intangibil, matrița bărbatului perfect, cum te-am construit eu. Dacă nu îți făceam imaginea asta, nimeni nu dădea doi lei pe tine. (…) Gigi Becali a anunțat la televizor că avea relație cu alta. Acum mă uit în ziare și sunt stupefiată. Dă like-uri la stewardese. Eu nu i-am permis să aibă Instagram”, a spus Anamaria Prodan.

La un moment s-a speculat că Laurențiu Reghecampf ar fi avut o relație și cu Florentina Raiciu, cea căreia i-ar fi făcut salon de înfrumusețare. Soția antrenorului a recunoscut că ea știa de toate aceste lucruri, însă a decis să-l ierte și să ascundă totul.

„El mă asculta de frică”

„Eu sunt genul de femeie care spune că fiecare om greșește și te rog să nu ne faci de râs niciodată în viața asta. Eu întotdeauna am știut. Prima dată când începuseră discuțiile cu Raiciu am zis că dacă cineva deschide gura are de-a face cu mine. El mă asculta de frică, pentru că știa că nu are suficienți bani să trăiască la nivelul la care îl adusesem eu.

Să-l iertăm, ce să facem. Copiii, din momentul acesta subiectul s-a închis, tati a greșit și dacă vă aud pe vreunul vă rup gura. Dacă unul deschide subiectul e jale. (…) Știam de această domnișoară de doi ani. Știam de toate. Îl teroriza asta. El mai avusese scăpări”, a continuat Anamaria Prodan.

