Anamaria Prodan a făcut un gest neașteptat față de fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf, după ce a aflat că acesta a ajuns antrenor la Al-Hilal din Sudan, țară devastată de un crunt război civil izbucnit în 2023. Impresara i-a transmis un mesaj emoționant, implorându-l să plece imediat din zonă, în numele familiei și pentru siguranța lui.

„Îți scriu fără răutate și ură”, i-a transmis Anamaria Prodan într-un mail, subliniind că masacrele și violențele din Sudan îi pun în pericol nu doar cariera, ci și viața. Aceasta a accentuat că situația din regiune este extrem de periculoasă și că orice pas greșit ar putea avea consecințe ireversibile.

Anamaria Prodan se teme pentru Laurențiu Reghecampf

Mai mult, impresara a făcut referire și la parcursul profesional al tehnicianului, afirmând că acesta se află pe un trend descendent. Potrivit acesteia, o experiență nefericită la echipa africană ar putea afecta grav imaginea și renumele lui ca antrenor, „îngropându-i” definitiv cariera.

„Laur, am să îți scriu mail-ul ăsta fără răutate și ură. Orice s-a întâmplat între noi, cu oricine ai ales, (…), e viața ta. Cred că în inima ta realizezi că și în sufletul nostru e doliu cu ce faci sau ai făcut. Dacă nu ai semnat acolo, pentru niciun ban din lume nu merge! Cariera ta e terminată. E în moarte clinică.

Te-a îngropat de viu! De fapt, nu ea. Ci tu singur prin alegerea asta. Alegerea asta te-a coborât în altă lume. Te-a tras în vârtejul unei mediocrități fabuloase, a unor alegeri cumplite. Fă orice să pleci de acolo, te rog. Spune-le că e periculos pentru cei mici. Nu rămâne sub nicio formă acolo. Mai bine stai mândru, drept, cu capul sus, cum te-am învățat mereu!

Ai ajuns foarte rău și știu că realizezi. Nu știu dacă ai pus ceva din ce ai mai câștigat de o parte. Știi că ai vândut aproape totul, dar nu reușești să trăiești așa, vânzând mereu și oameni, și lucruri strânse într-o viață! Pleacă de acolo urgent, te implor! Acolo e moartea din toate punctele de vedere.

Vino, să nu mai râdă nimeni de tine (…) Eu în interviu am spus adevărul, cum ai putut să îți distrugi viața și cariera, imaginea, mândria de bărbat… Habar nu are nimeni. Să te prefaci că ești bine… Probabil că da (…)

Asta a fost alegerea ta în viață și viața ți-a dat înapoi ce ai cerut. Deci te rugăm. Nu rămâne acolo pentru nimic în lume. Dacă ăia te dau afară, de acolo nici în România nu vei mai avea loc, nici în Liga 2.

Și pentru cariera, și pentru numele de Reghecampf, Sudan înseamnă moarte!”, a scris Anamaria Prodan într-un e-mail trimis cu destinația Laurențiu Reghecampf, potrivit fanatik.ro.

Apelul public al Anamariei Prodan vine pe fondul tensiunilor din Sudan, unde luptele și instabilitatea au transformat țara într-una dintre cele mai periculoase zone de conflict din lume.

