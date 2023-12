Anamaria Prodan, în vârstă de 50 de ani, a fost invitat special în emisiunea „America Express – Drumul Soarelui”, unde s-a alăturat echipei formate din Cătălin și Romică Țociu. Concurenții din show-ul de la Antena 1 au fost uimiți atunci când au văzut-o pe impresară în competiție.

Iulia Albu nu s-a putut abține și a comentat ținuta Anamariei Prodan. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf purta un maiou alb, o pereche de pantaloni cargo și bijuteriile sale extrem de scumpe. „Are tot cartierul pe ea!”, a spus criticul de modă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„Anamaria Prodan a reintrodus maioul tetra în viețile noastre. Credeam că l-am îngropat odată cu anii 2000”, a fost comentariul Iuliei Albu, la adresa vestimentației afișate în emisiune de Anamaria Prodan.

„Anamaria venise toată aranjată. Cu cerceluși, cu inele, cu brățări, ceasul scump la mână”, a spus Sânziana Negru în timp ce o admira pe impresară. „Cum toată lumea știe, Anamaria Prodan este o femeie foarte puternică, care te pune la punct doar când te uiți la ea. Nu știu câți ani are, dar e țiplă femeia și zici că are 20 de ani”, a spus Alexia Eram.

Recomandări „Este o urmă mare de rușine în ce privește avortul”. Patru femei vorbesc despre experiența întreruperii de sarcină în România: lipsă de informații, medici „cu o atitudine foarte rece” și costuri de mii de lei

După ce a aflat de reacția Iuliei Albu la adresa ei, Anamaria Prodan a făcut o serie de declarații acide. Cele două au avut o perioadă în care erau apropiate și se înțelegeau foarte bine.

„Despre doamna de care mă întrebați, nu vreau să comentez, căci aș da prea multă importanță celor care se cațără pe spatele meu să apară prin ziare. Nici nu am dat importanță și nici nu dau. Nu mă uit la comentarii și chiar nu am prietenie cu nimeni.

„Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap sau în brațe, nimeni nu îi dădea atenție”

Am cercul meu de prieteni mic, dar cu mare valoare intelectuală și spirituală. Repet, dacă doamna respectivă, atunci când vorbește despre mine își face un ban să ducă acasă o pâine, mă bucură enorm.

Eu sunt Anamaria Prodan și nu am cum să dau atenție acestor doamne. Îmi aduc aminte însă că am ajutat-o în viața asta pe această doamnă enorm și sunt mândră de acest lucru. Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap sau în brațe, nimeni nu îi dădea atenție. I-am luat apărarea!

Așa se vede caracterul oamenilor, căci cel ce vorbește urât de cel ce i-a dat o pâine să mănânce, se va întoarce mereu să muște mâna care-l hrănește toată viața. Ține de educație, măreție și omenie. Să-i dea Dumnezeu minte, fericire și multă sănătate!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.

Recomandări Redacția Libertatea: Niciun ziar independent, nepedepsit. Am fost anunțați azi că se fac restructurări masive. „20% dintre jurnaliști vor fi concediați”, a spus CEO Ringier România, Dan Puica

„America Express a fost ceva minunat. Am hotărât împreună cu copiii mei să merg să-mi demonstrez cât de puternică sunt”

Cât despre experiența la America Express, impresara a mărturisit că au fost momente pe care și le va aminti toată viața. „America Express a fost ceva minunat. O experiență unică! Am hotărât împreună cu copiii mei să merg să-mi demonstrez cât de puternică sunt.

Și mi-am demonstrat! Da! Sunt cea mai bună ! Da, sunt numărul 1! Eu și familia mea suntem numărul 1!

Am avut o echipă minunată, alături de mine: Romică și Cătălin Țociu. Super tari. Am ajutat cât am putut și am ieșit perfect! Pe locul 1. Așa suntem noi. Cei aleși. Mereu pe locul 1! Mulțumesc Antenei 1 pentru această experiență de vis”, a declarat Anamaria Prodan, despre experiența ei de la „America Express”, pentru sursa mai sus-menționată.

Urmărește-ne pe Google News