Recent, pe rețelele de socializare, Anamaria Prodan a postat mai multe fotografii cu un bărbat de origine arabă. Mulți s-au grăbit și au crezut că el este cel cu care impresara l-a înlocuit pe Laurențiu Reghecampf. Vedeta neagă că este implicată într-o relație amoroasă cu arabul cu care s-a afișat în ultima perioadă.

„Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul”… asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă 3 copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan. Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani. Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a spus Anamaria Prodan pentru Antena Stars.

Acum s-a aflat că bărbatul cu care impresara se afișa pe Instagram este căsătorit. Fosta parteneră a lui Laurențiu Reghecampf declară că nu și-ar face niciodată copiii de râs și nu ar fi niciodată cu un bărbat însurat.

Cine e Ibrahim al Ashary

Ibrahim al Ashary este unul dintre cei mai mari chirurgi plasticieni din Emiratele Arabe Unite. Medicul este un împătimit al cailor și este vedetă în Arabia Saudită, scrie click.ro.

În urmă cu mai bine de o săptămână, Anamaria Prodan a distribuit pe contul ei de Instagram, unde e urmărită de peste 950.000 de fani, o imagine cu ea și Ibrahim al Ashary. Cei doi sunt la un restaurant de lux din Dubai.

