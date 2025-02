De Ziua Îndrăgostiților, jurații de la Chefi la cuțite vorbesc despre primele întâlniri cu partenerele lor de viață. Ștefan Popescu are o căsnicie de 25 de ani

Extrem de emoționat, Alexandru Sautner a mărturisit că nu are nevoie de o ocazie anume pentru a-i declara iubirea soției sale, Flavia. „Suntem împreună de 12 ani și cred că suntem exact ca-n prima zi. Nici urmă de plictiseală în relația noastră. Fluturi în stomac simt și acum. Eu câteodată îi dau telefon ca să-i spun doar că o iubesc”.

„Pe Flavia am cunoscut-o în 2013, când m-am întors din Germania și, sincer, aveam o perioadă în care nu-mi doream relație. Ne-am cunoscut la mare, printr-un prieten comun. După primele întâlniri simțeam că mă îndrăgostesc, doar că eu mă ambiționam să spun că nu vreau relație. Însă am lăsat ca lucrurile să vină de la sine. Iar într-o zi i-am zis să-și ia câteva haine, pentru că venea la mine și se tot ducea acasă ca să-și ia lucruri de schimb. Până seara a venit cu toate bagajele, s-a mutat la mine. Și din acel moment nici n-a mai plecat. Iar noi ne amuzăm acum când ne amintim de asta. Flavia e o femeie hotărâtă, știe ce vrea”, a dezvăluit Alexandru Sautner.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Alegerile din România au fost influențate de Moscova, care s-a pregătit cu mult timp înainte: „Arta întunecată a Rusiei de a stabili voturile”

Richard Abou Zaki, dezvăluiri despre partenera lui

De partea cealaltă, Richard Abou Zaki și-a amintit cu umor despre începuturile relației cu Alessandra, partenera sa de viață, pentru care a făcut sacrificii ca să o cucerească. „Relația mea s-a înfiripat după ce am terminat școala – cu Alessandra, care a fost profesoara mea, mai mare cu 14 ani decât mine. Prima întâlnire a fost chiar la Verona, orașul îndrăgostiților Romeo și Julieta.

Apoi am plecat la stagiul de la Londra, unde am și rămas să lucrez. Eu nu câștigam mult acolo, dar nici nu ieșeam cu prietenii, ca să pot economisi. Iar când venea ea la mine în vizită, cheltuiam toți bani pentru întâlnirile cu ea. Îmi amintesc că am dus-o la Ritz-Carlton la cină, dar ca să ajungem acolo, m-am gândit că nu putem să mergem cu metroul.

Așa că am închiriat o mașină de lux, pentru că am vrut să creez o întreagă experiență. Mi-am dat toate economiile pentru acea seară. Tot ce câștigam oricum puneam deoparte pentru o seară romantică alături de Alessandra. Acum nu mai sărbătoresc Valentineʼs Day pe 14 februarie, pentru că sunt mereu la Retroscena. Gătesc, de Ziua îndrăgostiților, pentru alții, care fac ce făceam eu. Roata se învârte”, a mărturisit cu umor Richard Abou Zaki.

Recomandări Laura Vicol și Vladimir Ciorbă scapă de arestul preventiv și au fost puși în libertate, în dosarul Nordis

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Orlando Zaharia are o relație cu Mădălina

Pentru Orlando Zaharia, iubirea a venit chiar înainte de plecarea sa pe un vas de croazieră, unde a lucrat ca bucătar. „Prima întâlnire pe care am avut-o cu Mădălina a fost după o ieșire în club. Aveam vreo 20 de ani. Am schimbat atunci numerele de telefon. M-a cam ținut pe jar o perioadă de vreo trei luni. Eu tot insistam să ne întâlnim, pentru că se apropia momentul să plec ca bucătar pe un vas de croazieră…

Iar eu îmi doream din tot sufletul să punctez această întâlnire, pentru că îmi plăcuse foarte mult de ea din prima clipă. Mădălina mi-a acordat această întâlnire chiar în seara de Crăciun și de-atunci pot să spun că am rămas nedespărțiți, asta însemnând acum vreo 24 de ani.

Cred că lucrurile au funcționat pentru că noi am avut dorința asta imensă de a fi împreună – ne-am iubit și ne iubim în continuare la fel de mult. Mădă este sufletul căsniciei noastre. Eu nu aș putea să exist fără ea, ea nu ar putea să existe fără mine”, a spus Orlando Zaharia.

Recomandări Percheziții cu mascații acasă la generalul cu trei stele Cătălin Zisu, șeful logisticii armatei române

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Ștefan Popescu, 25 de ani de căsnicie cu Alina

Ștefan Popescu are, de asemenea, în spate o căsnicie de 25 de ani. „Pe soția mea, Alina, am cunoscut-o în anul 2000. Deci acum 25 de ani și de atunci suntem împreună. Ne-am cunoscut la locul de muncă, lucram amândoi la un hotel din București. În preajma Crăciunului am dat o petrecere foarte mare la mine acasă, la care am invitat-o și pe Alina. Și, deși nu prea am dansat atunci împreună, eu eram cu ochii după ea. Îmi amintesc că, la un moment dat, a vrut să plece.

M-am dus după ea în lift și i-am spus: «Unde te duci? Petrecerea e în toi!». Am convins-o atunci să rămână și așa a început totul între noi. După o lună ne-am mutat împreună, după trei ani am plecat în Anglia tot împreună și, când ne-am întors, în 2006, ne-am căsătorit. Dacă Alina nu era în viața mea eu nu eram aici. E vorba aceea care spune un mare adevăr: în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică”, a povestit Ștefan Popescu.

Urmărește-ne pe Google News