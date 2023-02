Anamaria Prodan pare că și-a revenit după despărțirea de Laurențiu Reghecampf, iar în viața ei există cineva. Impresara este de câteva luni într-o relație, iar despre iubitul ei nu se cunosc foarte multe detalii. Fosta soție a antrenorului își dorește acum să fie cât mai discretă cu viața sa amoroasă, după întâmplarea nefericită pe care a avut-o cu tatăl fiului ei.

Recent, pe contul său de Instagram, Anamaria Prodan a postat o imagine cu un bărbat misterior, iar fața i-a acoperit-o cu un emoticon. Vedeta nu a vrut să arate cine este actualul ei iubit, însă astfel a anunțat că nu mai este singură.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu, și copiii mei”, a spus Anamaria Prodan, pentru Spynews.ro, după ce s-a afișat cu actualul partener.

Impresara susține că este fericită lângă un bărbat puternic și că trăiește în liniște acum. Anamaria Prodan spune că nu mai este nevoită să investească în bărbatul de lângă ea, așa cum ar fi făcut în alte relații.

„Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere, pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie. Deci am să trăiesc în liniște, frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani”.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Anamaria Prodan și iubitul ei sunt împreună de câteva luni. El nu este arab, așa cum s-a speculat inițial, ci trăiește într-o țară din Europa. Iubitul impresarei ar avea o situație financiară foarte bună și ar fi trecut și el printr-un divorț.

Copiii Anamariei Prodan l-au cunoscut pe iubitul mamei lor

La finalul anului trecut, Anamaria Prodan declara că cei trei copii ai săi l-au cunoscut deja pe iubitul ei. Impresa nu a vrut să dea prea multe detalii despre bărbatul care o face acum fericită. Nu i-a dezvăluit numele, nici ocupația, însă a spus că bărbatul nu locuiește în România.

„Eu când mă rog la Dumnezeu pentru ceva, chiar mi se întâmplă… Sunt fericită și am un om lângă mine care este exact cum mi-am dorit eu”, a spus ea.

Și a continuat: „Momentan nu vreau să știe nimeni, în acest moment discreția este foarte importantă pentru mine și pentru copiii mei. Nu stă în România, copiii mei îl adoră, este un om minunat.

Și mă face să mă simt femeie, mă face să zâmbesc, mă face să fiu sclipitoare. Pasională, așa cum am fost întotdeauna, mai puțin în ultimii ani. Dar probabil că erau atât de mari fricile și problemele încât…”, a mai dezvăluit impresara.

