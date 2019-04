Fostul soț al Anastasiei Lazariuc a murit în 2013, măcinat de boală. „Nu am avut parte de siguranţă, pentru că de fiecare dată atunci când am crezut s-a dovedit a fi o iluzie şi iarăşi am ajuns la concluzia că trebuie să mă bazez doar pe mine. (…) Ştiu că m-a iubit. Şi eu l-am iubit mult, dar nu puteam să mai trăiesc aşa. Am încercat tot ce s-a putut, dar, între mine şi pahar, el a ales paharul! Ca mamă, a trebuit să lupt pentru copiii mei şi să le ofer un viitor. Ce femeie nu ar face acelaşi lucru? Eu nu am plecat pentru că mi-am dorit o carieră. Am vrut doar să am o familie, iar acest lucru nu a fost posibil”, a povestit artista în emisiunea ”Veranda” de la Jurnal TV.

