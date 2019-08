De Andreea Romaniuc Archip,

„Am avut foarte multe nunți și, implicit, petreceri de burlăcițe. Toate weeendurile au fost ocupate, de când a început vara. Prietenele mele bune, printre care și Dana Marineci, s-au căsătorit. Am reușit să pun de prin martie, aprilie, în fiecare lună, bani deoparte, pentru că știam că am nunțile astea, la care era musai să merg”, ne-a povestit actrița.

Anca alături de prietena ei, Dana

Anca Dinicu și Dana Marineci au fost colege de facultate, perioadă în care s-au și împrietenit, iar în prezent lucrează împreună în diverse spectacole la Teatrul Elisabeta. Având în vedere strânsa legătură dintre ele, Anca Dinicu i-a fost alături Danei în ziua cea mare.

„Nu am prins buchetul, nici nu mi-am propus să îl prind, dar am participat, pentru că mi se pare foarte amuzantă toată scena – așa, ca niște pitbulli suntem toate să îl prindem! La Dana la nuntă, după ce a prins buchetul o domnișoară de lângă mine, m-am dus supărată la ea și i-am dat o palmă peste buchet, în glumă! Am reușit și acolo să mă fac remarcată”, a mai dezvăluit Dana amuzată.

FOTO: Sorin Cioponea

