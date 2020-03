De Andreea Romaniuc Archip,

Anca Lungu este stabilită la Nisa și de când a izbucnit pandemia de coronavirus a renunțat la tabieturi. Îi lipsesc ieșirile, dar se conformează pentru a nu-și pune sănătatea în pericol. Vedeta are momente de nostalgie, dar le alungă destul de repede, conștientă fiind de situația actuală.

„Ziua în care am copt această prăjitură cu mere a fost ultima zi în care am văzut marea, deși locuiesc la 5 minute distanță de valuri. A fost și ultima zi în care am mai ieșit din casă, deși carantina în Franța a început 3 zile mai tarziu”, a anunțat ea pe contul de instagram.

Gătește și se ocupă de copii

În această perioadă de izolare la domiciliu, Anca Lungu a alocat mai mult timp pentru arta culinară, una dintre pasiunile ei. Se bucură de compania celor doi copii, dar duce dorul activităților desfășurate în aer liber.

„E bine în casă, e armonie și sunt recunoscătoare pentru familia pe care o am. Nu-i o povară să gătesc de două ori pe zi, e-o bucurie, nu-i o povară să am grijă de cei mici, o iau ca pe o super ofertă de a petrece mai mult timp cu ei, pentru sănătatea lor emoțională.

Dar după 12 zile de izolare, iată că apare și “dar-ul”. La fel ca vouă, mi-e dor de afară, de aer, de vânt, de zgomot de valuri, de prânzuri la terasă, în bătaia soarelui. Mi-e dor până și de turiștii zgomotoși. Știu însă că izolarea e acum singura soluție eficientă în fața inamicului invizibil, așa că las dorurile pe mai târziu, când va răsări soarele într-o dimineață și totul va fi bine”, a mărturisit Anca Lungu.

