Anca Serea trece prin clipe dificile, după ce fiica sa, Sarah, a părăsit România pentru a-și continua studiile universitare la Milano. Deși a mai trăit o experiență similară când fiul ei cel mare, David, s-a mutat în Olanda, soția lui Adrian Sînă resimte din plin schimbarea.

Anca Serea este bucuroasă pentru reușita fiicei sale, care își va continua studiile la Instituto Marangoni Milano, însă recunoaște că îi este greu să se adapteze la noua situație: lipsa acesteia de acasă.

Anca Serea: „Această plecare vine cu un gol mare"

„Nimeni nu te pregătește pentru momentul în care copilul tău pleacă din țară! Am sperat că, având experiența lui David în Olanda, voi ști să gestionez mai ușor momentul. Că voi fi mai pregătită. Și, deși sunt atât de mândră de ea, recunosc că pentru mine această plecare vine cu un gol mare pe care nu știu încă unde să-l așez. Sarah a plecat azi la 4:00 la Milano. La facultate, la viața ei", a mărturisit fosta prezentatoare TV pe rețelele de socializare.

Grijile nu i-au dat pace vedetei în ultimele zile. Gândindu-se cum se va descurca fiica ei singură într-o țară străină, Anca Serea a mărturisit că a avut nopți nedormite.

„Și poate cel mai greu este că, dintr-odată, grijile mele se schimbă: nu mai sunt lângă ea să văd dacă a ajuns bine, dacă a mâncat, dacă are nevoie de ceva...Multe nopți agitate în care nu am putut să dorm! M-am gândit la ei, la noul început al Sarei, la toate lucrurile pe care le va descoperi singură și știu că nu îi va fi simplu!”, a mărturisit ea.

Anca Serea a luat trenul spre Milano

Pentru a-i fi alături în primele zile de adaptare și pentru a amâna cât mai mult momentul despărțirii definitive, Anca Serea a urcat în tren cu destinația Milano, dorind să se asigure că tânăra are tot ce îi trebuie în noua locuință. Soția lui Adrian Sînă a renunțat la călătoriile cu avionul de zece ani din cauza anxietății severe, astfel că preferă să parcurgă mii de kilometri pe șine.

„Acum sunt în tren, în drum spre Milano. Mă duc să o ajut să își așeze lucrurile, să îi facem apartamentul să se simtă puțin «acasă» și, probabil, să mai trag ceva de timp... Drum bun, Sarah mea. Să-ți fie Milano acasă. Să ai curaj, să descoperi, să greșești, să înveți și să știi mereu că, oriunde vei fi, noi te așteptăm ACASĂ!”, a adăugat Anca Serea.

Studiile în Italia costă peste 68.000 de euro

Fiica ei va începe facultatea pe 23 septembrie, Sarah îndeplinindu-și visul de a studia la Instituto Marangoni Milano.