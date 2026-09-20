Când ai voie să oprești pe banda de urgență pe autostradă și greșeala care îți suspendă permisul 90 de zile

Banda de urgență a autostrăzii este adesea folosită greșit de șoferi, fie din necunoașterea legii, fie din dorința de a evita aglomerația. Află în ce condiții ai voie să oprești legal, ce înseamnă un „motiv justificat” și care este greșeala majoră care îți poate aduce o amendă uriașă și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

Ce este banda de urgență a autostrăzii

Verificarea GPS-ului, oboseala sau un martor minor în bord nu îți dau dreptul să oprești pe banda de urgență a autostrăzii. Regulile sunt clare! Aceasta este destinată exclusiv staționării autovehiculelor în cazuri justificate și circulației vehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenții.

Potrivit Codului Rutier din România (OUG 195/2002), o bandă de urgență este „subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă”.

În cazul autostrăzilor, banda de urgenţă nu intră în numerotarea benzilor de circulaţie.

Ce amenzi primești dacă oprești pe banda de urgență

OUG 195/2002 este actul de bază care stabilește regulile generale, contravențiile, sancțiunile și punctele de penalizare. Articolul 74 din Codul Rutier precizează că „se interzice circulaţia, oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe banda de urgenţă sau acostament, cu excepţia cazurilor justificate, precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritar”.

Oprirea nejustificată pe banda de urgenţă a autostrăzilor, cât și oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene, constituie o contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni, între 865 și 1.081,25 lei, precum și cu 3 puncte de penalizare. Permisul nu este suspendat în mod direct pentru această faptă.

Codul Rutier consideră „oprire” imobilizarea voluntară a vehiculului pentru cel mult cinci minute. Dacă mașina rămâne imobilizată mai mult de cinci minute, manevra devine staționare. Iar amenda pentru staționarea nejustificată pe autostradă este mult mai mare decât cea pentru oprire.

Legea sancționează staționarea pe autostradă (inclusiv pe banda de urgență) în clasa a IV-a de sancțiuni, fiind acordată o amendă cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 lei.

Ce pățești dacă circuli nejustificat pe banda de urgență”

Codul Rutier penalizează mult mai aspru deplasarea pe banda de urgență comparativ cu oprirea mașinii în acest loc. Potrivit Articolului 102 din OUG nr. 195/2002, „circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor” se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Astfel, deplasarea efectivă pe banda de urgență pentru a evita aglomerația se sancționează cu amendă între 1.946,25 și 4.325 de lei. De asemenea, se suspendă și permisul de conducere pentru 90 de zile.

Ce înseamnă „motiv justificat” pentru a opri pe banda de urgență

Singurele situații în care puteți opri legal pe banda de urgență, fiind un „motiv justificat”, sunt cele în care autovehiculul are o defecțiune tehnică gravă, în urma unor accidente rutiere sau a unor urgențe medicale.

Oboseala, setea, verificarea GPS-ului sau vizualizarea unui martor minor în bord nu sunt considerate urgențe și trebuie gestionate exclusiv în parcările oficiale.

„Dacă aveți probleme tehnice sau vi se aprinde un martor la bordul mașinii: NU opriți pe banda de rulare; Reduceți viteza și încercați să ajungeți în siguranță pe banda de urgență sau la cea mai apropiată ieșire; Dacă mașina se oprește, semnalizați pericolul și evacuați vehiculul cât mai rapid. O decizie neinspirată poate pune în pericol vieți. Alege să fii un șofer responsabil, nu un pericol pe șosea!”, se precizează pe pagina de Facebook a Poliției Române.