„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase. UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a spus Alina Pușcău pe pagina ei de Instagram, la story.

Din păcate pentru fosta vedetă de la PRO TV și Antena 1, care locuiește în SUA, viața ei a fost mereu una încercată de greutăți, după cum a afirmat chiar Alina Pușcău de-a lungul timpului, în diferite interviuri și podcasturi.

Vedeta a avut un tată alcoolic

„Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama verbal și fizic. Am văzut chestia asta la părinți. Pe mine m-a șocat și la vârsta de 4 ani i-am spus mamei mele: «Cum poți să stai cu cineva care vorbește așa cu tine?». Și mi-a zis că-l iubește. Și am întrebat «Asta e iubire?». Și a zis «Da»! Și eu n-am știut… Am crezut că asta e iubire și asta atrăgeam. Eu am atras relații toxice din cauza a ceea ce am văzut la părinți”, spunea vedeta în fața lui Mihai Morar în trecut.

„Am trecut prin niște probleme în viață, dar am lucrat cu un healer, nu cu un psiholog. M-a ajutat foarte mult și mi-am dat seama că nu mai dau vina pe părinți și pe ceilalți, vina este a mea. Părinții au venit cu un bagaj și noi am venit cu un bagaj. De asta am venit în România, ca să pot să am o relație mai bună cu mama mea”, mai adăuga Alina Pușcău.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 22

În podcastul pe care îl are Nasrin Ameri, fosta concurentă de la „Asia Express” și „Ferma. Orășeni vs. Săteni” a dezvăluit și ce meserie a avut răposatul ei tată, dar și de ce nu a petrecut prea mult timp alături de familia ei.

„Tatăl meu era inginer, făcea orice mașină posibilă, foarte inteligent. Mama mea a avut-o pe sora mea prima, sunt 11 ani diferență. Și la fratele meu sunt 6 ani! Era mare diferența și eu am venit pur și simplu, așa, din neant. La mama mea s-a întâmplat să mă nasc eu… Ea nu prea avea timp de mine și atunci a trebuit să mă educ singură, să-mi fac prieteni… Mă lăsa cu vecinii, îți dai seama… 3-4 ani… Eram în fața blocului… De asta zic, am avut așa un Dumnezeu, o putere în mine: «Nu mi se întâmplă nimic»! Și chiar nu mi se întâmpla nimic, că putea să mi se întâmple ceva atunci… Dar pur și simplu am avut încredere și toată lumea m-a iubit că eram așa, foarte naivă și foarte drăguță. Dar n-aveam foarte multă atenție de la părinți.

La 6 ani am făcut un accident de mașină. Grav! Am stat trei luni în spital, în ghips. Vecina mea mi-a zis să mă duc să iau pâine și mi-a zis că de restul îmi iau înghețată… Era weekend și a doua zi trebuia să încep școala. Și când am trecut strada, era întuneric și nu m-am uitat la semafor, m-a luat mașina… M-a zburat mașina! Atunci mama și-a luat liber, a stat cu mine și atunci am simțit iubirea de părinți, am simțit că ei sunt lângă mine. Dar la noi nu s-a spus niciodată «Te iubesc»! «Te pup, pa», așa se spunea. La noi s-a simțit, la noi nu s-a spus”, afirma în trecut Alina Pușcău.

Cât costă tratamentul Alinei Pușcău

După ce au aflat că vedeta trece din nou prin momente grele, atât fanii, cât și vedetele și prietenii au reacționat în spațiul public.

„Ne vom ruga și noi, dar să te rogi și tu la Maica Domnului care nu te abandonează niciodată. Și mergi la biserică la Radu Vodă la moaștele Sfântului Nectarie și ale Sfântului Efrem cel Nou și o să primești rezolvare”, „Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate multă! Știu ce înseamnă asta. Când am aflat și eu de un rezultat pozitiv, nu știam ce să fac. Am urmat un tratament și multe rugăciuni. În fiecare clipă îl rugăm pe Dumnezeu și iată că totul este bine acum. Nu am crezut când doctorul mi-a pus diagnosticul pozitiv” și „Multă sănătate și mult curaj! Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să fie alături de tine” sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții pe rețelele de socializare.

Iar Olga Barcari, care a participat și ea în același sezon „Asia Express” cu Alina Pușcău, a oferit mai multe detalii despre boala de care suferă vedeta, dezvăluind că tratamentul ar costa aproximativ 500.000 de dolari!

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajută ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit.

Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea nu știa. A început să o doară… Nu se simțea bine. Boala asta ți-o dă așa… ușor prin eliminare. Nu te simți bine, te simți obosit, ai tot felul de stări… Ea, săraca, și atunci avea cancer, dar nu a simțit ceva acut să se ducă la medic”, a spus Olga Barcari pentru SpyNews.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE