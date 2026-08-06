Se schimbă vremea în Balcani

După o perioadă îndelungată cu vreme uscată și stabilă în Peninsula Balcanică, în zilele următoare sunt așteptate schimbări importante ale condițiilor atmosferice. Cauza este apropierea unei zone frontale, care va crește instabilitatea atmosferică și va crea condiții favorabile pentru dezvoltarea norilor convectivi și apariția furtunilor cu descărcări electrice, relatează Meteo Balkans.

Deși prognozele actuale nu indică formarea unei linii bine organizate de furtuni, celulele convective izolate se pot dezvolta intens și pot aduce local grindină, rafale puternice de vânt și averse.

În timpul serii este posibilă formarea unor sisteme mezoconvective în diminuare (MCS), care, conform calculelor actuale ale modelelor meteorologice, se vor deplasa dinspre est-nord-est către vest-sud-vest.

O atenție deosebită este acordată situației meteorologice din Câmpia Dunării.

Modelul ALADIN indică un aport de aer mai umed spre nordul Bulgariei și sudul României

Potrivit modelului regional ALADIN, circulația estică din straturile joase și apropiate de suprafața solului ale atmosferei va transporta aer mai umed către nordul Bulgariei și sudul României.

Acest fenomen va determina creșterea cantității de vapori de apă din atmosferă și va spori energia disponibilă pentru dezvoltarea proceselor convective.

În combinație cu apropierea zonei frontale, riscul apariției unor furtuni mai puternice va crește, acestea putând fi însoțite de grindină și rafale intense de vânt.

Rafale de până la 80 km/h de-a lungul Dunării

În zona fluviului Dunărea, modelul ALADIN prognozează rafale locale de vânt care pot ajunge la aproximativ 70-80 km/h, în special în momentul trecerii celulelor de furtună. Primele furtuni sunt așteptate chiar de astăzi, în special în nordul Bulgariei și în regiunile apropiate de Dunăre.

Pe 7 august, condițiile pentru dezvoltarea fenomenelor convective vor deveni și mai favorabile. Furtunile sunt prognozate să afecteze mai multe zone, iar în unele regiuni, fenomenele pot fi mai intense.

Ce este ALADIN și cum este folosit de meteorologii români

Modelul ALADIN reprezintă principalul instrument numeric utilizat de Administrația Națională de Meteorologie pentru realizarea prognozelor meteo în România. Dezvoltat în cadrul proiectului internațional ALADIN, la care România participă activ din anul 1991, modelul a fost introdus în sistemul operațional de prognoză al ANM în 1997, potrivit meteoromania.ro.

Implementarea sa a reprezentat o schimbare importantă pentru sistemul național de prognoză, prin creșterea rezoluției și îmbunătățirea performanțelor de calcul. ALADIN este considerat unul dintre cele mai performante modele numerice pe arie limitată utilizate în Europa. Modelul a fost conceput special pentru prognoza fenomenelor meteorologice de mezoscală, oferind posibilitatea realizării unor estimări mai precise pentru zone restrânse și pentru fenomene atmosferice complexe.

Cum funcționează modelul meteorologic ALADIN

ALADIN este construit pe baza compatibilității cu modelul global ARPEGE, din care este derivat.

Modelul utilizează ecuații primitive și tehnici spectrale și include mai multe opțiuni de calcul, precum variantele hidrostatică și nehidrostatică, metode euleriană și semilagrangiană, inițializarea prin filtre digitale, analiza prin interpolare optimală și asimilarea variabilă tridimensională a datelor. Sistemul include un pachet complet de parametrizări fizice și un modul de postprocesare a rezultatelor obținute. Datorită structurii flexibile, ALADIN poate fi utilizat la diferite rezoluții spațiale și pe diferite domenii geografice.

Modelul ALADIN este rulat de patru ori pe zi

La București, modelul operațional ALADIN este integrat pe un domeniu care acoperă România și este rulat de patru ori pe zi, cu o anticipație de până la 78 de ore.

Principalele caracteristici ale modelului sunt:

rezoluție orizontală de 10 kilometri, cu 89×89 puncte de grilă;

41 de niveluri verticale;

inițializare prin filtre digitale;

frecvență de cuplaj la șase ore, cu date preluate de la modelul global ARPEGE;

schemă de advectie semi-lagrangiană de tip salt de broască;

pas de timp de 450 de secunde;

frecvență de eșantionare a rezultatelor la trei ore.

Rezultatele obținute prin postprocesarea datelor sunt integrate în sistemele de vizualizare Nex REAP și Messir Vision și sunt utilizate în activitatea operațională de prognoză pe termen scurt și foarte scurt.

Unde sunt folosite datele furnizate de ALADIN

Datele rezultate din modelul ALADIN sunt utilizate de Centrul Național de Prognoză a Vremii și de Centrele Meteorologice Regionale pentru elaborarea prognozelor.

De asemenea, informațiile furnizate de model sunt folosite ca date de intrare pentru alte sisteme de prognoză, printre care:

modele pentru difuzia și transportul poluanților;

modelele marine VAGROM și WAM;

prognoza aeronautică realizată de ROMATSA.

Modelul poate calcula o gamă largă de parametri atmosferici, disponibili pentru diferite niveluri de altitudine și presiune. Printre principalii parametri prognozați se află:

înălțimea de geopotențial;

temperatura potențială și temperatura echivalent potențială;

temperatura pseudopotențială a termometrului umed;

temperatura aerului;

umiditatea relativă și specifică;

viteza și direcția vântului;

vorticitatea și divergența;

liniile de curent.

Pentru fenomenele atmosferice complexe, modelul furnizează informații despre:

acoperirea cu nori convectivi și stratiformi;

albedo;

convergența de umezeală;

indicii de instabilitate atmosferică;

energia potențială convectivă disponibilă;

energia de inhibare a convecției;

gradul de acoperire cu nori inferiori, mijlocii și superiori;

nebulozitatea totală;

precipitațiile convective și stratiforme;

temperaturile minime și maxime la suprafața solului;

temperatura aerului în apropierea solului;

viteza și direcția vântului la nivelul solului.

Modelul oferă, de asemenea, informații despre numeroase fluxuri atmosferice instantanee și cumulate, folosite în analiza și prognoza evoluției vremii.

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de vreme severă, valabile până duminică, 9 august. Joi, aproape toată țara va fi afectată de furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale, în timp ce șapte județe rămân sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi de până la 41 de grade Celsius.

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