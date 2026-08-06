Andreea Popescu le-a pregătit o surpriză urmăritorilor săi, după câteva zile în care a decis să se retragă temporar din mediul online. Vedeta a mărturisit că absența sa a fost cauzată de o spitalizare recentă, după ce a trecut printr-o nouă serie de ajustări estetice realizate de medicul său de încredere.

Fosta dansatoare a explicat că preferă să păstreze o relație bazată pe adevăr cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

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„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări la dr. Elena Martin. Ca de fiecare dată, aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi”, a transmis Andreea Popescu pe paginile sale de socializare.

Ea a promis că va oferi mai multe detalii despre procedurile la care a recurs de îndată ce starea sa de sănătate îi va permite să revină complet la activitățile zilnice.

Până la reluarea proiectelor, Andreea Popescu s-a bucurat de sprijinul echipei sale și al celor dragi.

„Voi reveni aici imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot. Florile acestea superbe le-am primit de la managerul meu, Robert Prioteasa, singurul bărbat din viața mea care îmi mai oferă flori”, a adăugat Andreea Popescu.

Anul 2026 a adus o serie de schimbări radicale pentru Andreea Popescu. După despărțirea oficială de Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, influencerița s-a mutat într-un apartament alături de cei trei copii ai cuplului.

La doar câteva luni după ce Jenny, una dintre femeile angajate pentru îngrijirea celor mici, a decis să schimbe domeniul de activitate, o altă bonă cu vechime a ales să își dea demisia. Plecarea ei nu a fost cauzată de neînțelegeri sau neplăceri, ci de oportunitatea de a lucra în cadrul unei companii.

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