Anca Țurcașiu mărturisește că nu își mai amintește cum s-a produs plecarea soțului ei din casă, însă recunoaște că a fost greu. „Nu mai știu cum a fost. Nu pot să spun că mi-a fost ușor, dar m-am obișnuit, te obișnuiești cu orice.

Da, cred foarte mult în asta și primești foarte mult ajutor. E o nevoie, pentru că tu te vezi din alt unghi, te vezi subiectiv. Or, cineva care te vede din afară și cu care stai de vorbă îți deschide ochii către adevăr și realitate, pe care tu nu o poți percepe decât prin prisma emoțiilor pe care le ai în momentul respectiv și e de foarte mare ajutor. Am fost la psiholog după divorț. Am avut nevoie de sprijin”, a declarat Anca Țurcașiu pentru revista VIVA!

„Îți trebuie foarte mult curaj. Toate fricile astea pe care noi le avem sunt o dovadă de nesiguranță. Până la urmă, vrei să ai o siguranță, să ai în jurul tău spațiul acela cu care ai devenit confortabil.

Și atunci când toate lucrurile se destramă, se rup din orice fel de motiv, nu mă refer neapărat la un divorț, ci la orice, o moarte, o despărțire, ai pierdut o avere, o destabilizare de genul acesta creează foarte multe spaime. Foarte multe frici, și lecția cea mai puternică pe care am învățat-o în timp a fost că suntem atât de puternici, mult mai puternici decât credem noi despre noi.

Și că niciodată nu suntem singuri. Atunci când avem impresia că suntem singuri, niciodată nu suntem singuri”, a mai adăugat artista.

