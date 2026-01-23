În timp ce vorbea despre faptul că și-a pus aparat dentar și că începe un nou sezon „Românii au talent”, Andra a început să plângă și să le mulțumească tuturor din echipa „La Măruță”.

Momentul cu Andra în lacrimi vine într-o perioadă în care toată lumea vorbește despre închiderea emisiunii „La Măruță”, care va avea ultima ediție pe 6 februarie 2026.

„Vreau să zic că am venit cu multă energie și vreau să vă transmit toată energia mea bună. Dar este ceva peste care nu pot să trec! Am zis, dar nu știu de ce mă apucă așa… Vreau să transmit echipei «La Măruță» toată dragostea și tot respectul meu pentru tot ce au însemnat acești 18 ani. A fost extraordinar de frumos pentru noi ca familie să trăim toate momentele familiei noastre… Căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez… Ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. Și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. N-ai cum să treci, când trăiești atât de multe lucruri cu niște oameni și când știi cât sunt de dedicați…

Îmi cer scuze că plâng. Sunteți foarte mișto! Vreau să vă asigur de toată iubirea mea și de tot respectul meu și al familiei mele. Vă iubim! E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat, mai ales genul ăsta de emisiuni. Nu e nimic atât de grav. Te-am împărțit atâția ani cu această echipă. Pentru mine a devenit o a doua familie a ta, pe care am început să o îndrăgesc prin tine. Sunteți foarte talentați, de la mine, aveți Golden Buzz pe viață! Ca să rămân în spiritul emisiunii «Românii au talent». Încă o dată spun: viața merge mai departe! Atâta tot că se termină un capitol care a fost foarte frumos. M-au copleșit toate emoțiile”, a spus Andra în fața lui Cătălin Măruță.

Andra a mai precizat că doar la două emisiuni își poate promova cariera muzicală: „La Măruță” și „Vorbește Lumea”. Asta deoarece ea este vedetă PRO TV și nu poate merge la alte televiziuni să își cânte melodiile sau să vorbească despre toate concertele pe care le are.

