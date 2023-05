Andra Măruță a mers să o vadă live pe Beyonce, în cadrul turneului său, Renaissance World Tour, potrivit Spynews. Andra Măruța a mers însoțită de surorile ei, dar și cu prietenele, astfel că s-au distrat de minune toată seara, iar imaginile au fost postate pe Instagram.

„Cel puțin o dată în viață, trebuie să vezi un concert live al idolului tău! Am hotărât că nu mai amânăm, așa că: BEYONCE venim! Suntem o gașcă de fane înfocate, promitem să facem atmosferă faină la concert!”, a scris Andra Măruță, pe contul ei personal de Instagram.

„Eu am multe lucruri în comun cu surorile mele, iar unul dintre ele este faptul că ne place la nebunie Beyonce!!! Așa că sunt tare bucuroasă că am fost cu Aura și cu Diana la Londra să ne îndeplinim visul de a o vedea în concert. E greu de povestit ce am simțit când a intrat pe scenă!”, a scris Andra Măruță, pe contul ei personal de Instagram.

Andra și Cătălin Măruță au lipsit de la nunta lui Smiley cu Gina Pistol, de pe 27 mai

Cătălin Măruță și Smiley au stat față în față, prin transmisiune video, în direct la Pro TV, după ce prezentatorul și Andra, soția lui, au lipsit de la nunta artistului cu Gina Pistol, bunii lor prieteni. Moderatorul a spus în emisiunea sa de ce a lipsit de la eveniment.

În emisiunea lui de la Pro TV, Cătălin Măruță a intrat în transmisiune video cu Smiley și s-a scuzat public că nu a participat la eveniment. Prezentatorul a spus că se va revanșa, îl va chema pe Smiley cu familia lui la grătar, la el acasă.

„Chiar dacă tu și Andra nu ați ajuns, am văzut filmulețul Andrei de la concert, am primit urările, dar vezi că aștept grătarul ăla, că ai zis că dacă nu vii la nuntă… măcar asta”, a spus Smiley, încântat că Andra, la evenimentul la care a participat, l-a felicitat public pe artist pentru nuntă.

