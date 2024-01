„Pe copiii mei îi iubesc, îi susțin în drumul lor necondiționat. Care o fi drumul, nu contează. Dacă mâine decid că vor să facă cu totul altceva, noi suntem deschiși, pentru că acesta este rolul unui părinte”, a spus artista după ce a fost întrebată dacă și-a îndrumat copiii către o carieră în actorie și TV.

„S-a filmat o lună și 10 zile la film, dar partea grea nu a fost. Ei îi place mult ce face și nu ni s-a părut greu. Ea a crescut văzându-ne pe noi filmând și a fost totul foarte natural și a decurs atât de frumos că nu s-a simțit greul.

Este greu să comparăm vremurile de atunci cu cele de acum. Acum, oamenii au la dispoziție online-ul, își pot pune melodiile pe YouTube, TikTok și dacă sunt buni, oamenii apasă un buton și gata. Acum este mult mai ușor. Pe vremuri trebuia să faci drumuri multe la București dacă erai din provincie. Nu a fost ușor, dar nu regret nimic. Am ajuns aici și sunt ceea ce sunt datorită acestui drum”, spune cântăreața pentru Cancan.

De asemenea, Andra Măruță este de părere că acum, tinerii talentați se pot lansa mult mai ușor decât o făceau înainte.

„Erau tot la fel de mulți oameni care își doreau să ajungă să fie cunoscuți, doar că nu aveau curajul. Părinții mei mergeau la București constant, era o cheltuială. Acum, toată lumea are telefon, este mult mai ușor. Se filmează și imediat ai intrat pe internet. Este mult mai ușor și încurajez toți tinerii să facă asta. Dacă simt că au un talent să facă ce simt. Și eu am primit sfaturi la rândul meu, am dat sfaturi, dar cel mai bine este să-ți asculți inima”, a mai adăugat Andra.

