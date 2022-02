Chiar dacă între ei era o diferență de vârstă de 12 ani, Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format un cuplu controversat. Mulți au fost uimiți la vremea respectivă că diva de la Monaco și-a ales un bărbat mult mai tânăr decât ea, dar și mai mic de înălțime. Cei doi au rămas în relații bune și după despărțire, iar prezentatorul de la Antena 1 a recunoscut întotdeauna că a avut multe de învățat de la fosta parteneră.

Invitat la podcastul lui Radu Țibulcă, Dani Oțil a povestit o întâmplare care a avut loc în perioada în care forma un cuplu cu Mihaela Rădulescu. Mulți criticau relația lor, însă la urechile lor a ajuns și reacția Andrei atunci când i-a văzut împreună.

„Mi-aduc aminte de o scenă mișto. Eram la un restaurant pe Decebal și noi eram aici și Măruță cu Andra la o masă lângă. Erau deja împreună de ceva timp. Ne-am congratulat că știi cum e, starurile-ntre ele… Ne-am salutat așa, de la distanță. Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea ca găinile. O parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat, dar nu s-au luat în brațe”, a glumit Dani Oțil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

«Ce-o fi văzut la piticul ăla?»

Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a continuat să povestească și a dezvăluit ce au spus soții Măruță despre el și Mihaela Rădulescu. „Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare. Vedeam prin geam discuțiile. Am sesizat că se vorbește de noi și era normal. Țin minte că a ieșit Mihaela și a zis: «Băi, ce răutăcioși! Ăștia nu știau că sunt în baie și că-i aud». Prima remarcă a fost: «Bă, Mihaela e înaltă, dar ce-o fi văzut la piticul ăla?»

Bine, au fost mai mult răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruță. Eu o iubesc pe Andra. Îmi place și profesional, și personal, am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că nu am cum s-o urăsc. Ăsta-i poporul”, a dezvăluit Dani Oțil la podcastul lui Radu Țibulcă.

GSP.RO Cine e antrenoarea acuzată că „nenorocește” sportivele. A supraviețuit unui atentat care a ucis 165 de oameni. Ce le face fetelor

Playtech.ro BOMBĂ! Valeriu Gheorghiță, anunț ȘOC pentru milioane de români. Se întâmplă de azi

Observatornews.ro Femeie trântită la pământ de un angajat al Vodafone, chiar de față cu fiica ei, într-un centru comercial din Drumul Taberei

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2022. Peștii sunt văzuți ca o autoritate în domeniul lor și de aceea le e greu să refuze anumite sarcini

Știrileprotv.ro Ultima oră. Decizia Ucrainei, în conflictul cu Rusia. Se va întâmpla în termen de 48 de ore

Telekomsport "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Valentine – cele mai tari oferte de Ziua Îndrăgostiților