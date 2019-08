În data de 23 august, Andra își aniversează ziua de naștere. Artista împlinește 33 de ani, ocazie cu care a transmis un mesaj pe contul său de Facebook.

„De ziua mea, am tot ce îmi doresc. Sunt liniștită, sănătoasă, am motive să zâmbesc în fiecare zi. Fac ce îmi place și am cei mai frumoși fani alături de mine! Vă doresc și vouă să vă simțiți la fel de împliniți! ♥️”, a scris ea.

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai unite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în anul 2008. Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii: David și Eva. Cununia religioasă a avut loc în data de 23 august 2008 la Târgu-Jiu, orașul natal al mirelui, nunta lor fiind una de poveste. Cătălin Măruţă şi Andra au avut cununia civilă în 10 august același an, la Primăria Sectorului 3 al Capitalei, naşi fiindu-le Dana şi Cornel Ciocan. Nașii celor doi copii ai cuplului au fost Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj și partenera lui de viață, Ana Maria.

