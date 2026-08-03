Cine ar putea fi următorul președinte FIFA

Următorul Congres FIFA, programat pentru martie 2027, va oferi celor 211 federații membre șansa să aleagă un nou lider. Deși până acum nu există candidați oficiali care să-l conteste pe Infantino, ziarele britanice „The Sun” și „The Independent” au dezvăluit că în culise circulă mai multe nume cunoscute din lumea fotbalului.

Aleksander Čeferin, rivalul direct

Președintele UEFA, slovenul Aleksander Čeferin, este văzut de mulți ca principalul adversar al lui Infantino. De-a lungul anilor, Čeferin a fost un critic vocal al liderului FIFA, mai ales în contextul unor decizii controversate precum anularea suspendării lui Folarin Balogun. Deși Čeferin declară că prioritatea sa este să rămână la conducerea UEFA, există speculații că ar putea fi convins să candideze, dacă nu apar alte opțiuni credibile.

Nasser Al-Khelaifi, omul de afaceri influent

Un alt nume vehiculat este cel al lui Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului Paris Saint-Germain și al Asociației Cluburilor Europene (ECA). Cu o influență politică și financiară semnificativă, Al-Khelaifi este considerat un potențial candidat puternic. Cu toate acestea, anturajul său a declarat pentru Blick că, în prezent, acesta nu are ambiții de a prelua conducerea FIFA. În pofida acestor afirmații, numele său continuă să fie menționat frecvent.

Arsène Wenger, surpriza listei

Printre numele vehiculate se află și cel al francezului Arsène Wenger, fostul antrenor al echipei Arsenal și actual director de dezvoltare fotbalistică globală al FIFA. La 76 de ani, Wenger este respectat pentru vasta sa experiență în lumea fotbalului și pentru imaginea sa pozitivă. Unii observatori cred că ar putea fi figura capabilă să redea credibilitatea unei organizații afectate de recentele scandaluri.

Victor Montagliani, alternativa din America de Nord

Victor Montagliani, președintele Concacaf, este văzut ca o opțiune serioasă din afara Europei. Canadianul a manifestat de mult timp interes pentru președinția FIFA, iar situația actuală ar putea fi ocazia perfectă pentru el. Prioritatea sa rămâne realegerea la conducerea Confederației de Fotbal din America de Nord, Centrală și Caraibe (CCAC 40), dar o candidatură pentru FIFA nu este exclusă.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa, vocea Asiei

Președintele Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), Salman bin Ibrahim Al Khalifa, este un alt nume vehiculat în contextul alegerilor din 2027. El s-a opus proiectului de privatizare a drepturilor comerciale propus de Infantino, ceea ce l-a adus în atenția celor care caută o schimbare de leadership. În funcție de circumstanțe, acesta ar putea decide să intre în cursa pentru președinția FIFA.

Viitorul incert al președinției FIFA

Deși Gianni Infantino continuă să ocupe funcția de președinte, sprijinul pentru el pare să scadă. Eșecul reformei privind drepturile comerciale și criticile venite din toate colțurile lumii fotbalului pun sub semnul întrebării capacitatea sa de a conduce FIFA pe termen lung. Cu alegerile din 2027 pe orizont, rămâne de văzut dacă vreunul dintre potențialii candidați își va oficializa intențiile de a-i contesta mandatul.

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