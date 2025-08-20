Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista

La scurt timp după ce s-a aflat că Andra și Cătălin Măruță au solicitat emiterea unui ordin de protecție, cei doi au transmis un mesaj public prin care au confirmat situația delicată cu care se confruntă. Potrivit informațiilor apărute, familia Măruță a reclamat la Poliția Voluntari că este hărțuită de un bărbat care a dezvoltat o obsesie pentru artistă și care i-ar fi trimis în mod repetat mesaje cu declarații de dragoste.

„Dragii noștri, ne bucurăm mult de aprecierea și dragostea pe care o primim ca familie. Contează enorm să simțim sprijinul oamenilor și bucuria cu care ne înconjoară. Știm cât de mult iubiți muzica Andrei și suntem recunoscători pentru fiecare om care o ascultă, o aplaudă și o sprijină cu respect și emoție. Andra urcă pe scenă pentru voi, dar când coboară de acolo, ea este soție și mamă, iar, pentru noi, familia rămâne cel mai important lucru.

Din păcate, uneori entuziasmul unor persoane trece dincolo de limite și se transformă într-o obsesie. Atunci suntem nevoiți să luăm măsuri pentru liniștea și siguranța noastră și a copiilor noștri. Unele lucruri pot ajunge prea departe și nu este în regulă. Ne dorim ca totul să rămână în echilibru și în normalitate, pentru că doar așa relația dintre artiști și public rămâne frumoasă, curată și plină de respect reciproc. Vă mulțumim!”, au transmis Andra și Cătălin Măruță, într-un mesaj comun, pe Facebook.

Ce mesaje primea Andra din partea bărbatului care o hărțuia

Surse judiciare citate de Mediafax arată că persoana vizată este un bărbat trecut de prima tinerețe, care i-a scris Andrei constant pe rețelele de socializare. „Te iubesc mult, frumoasa mea cu voce de înger”, „Din dragoste pentru tine, Andra” sau „Toate la timpul lor, Dumnezeu nu doarme niciodată” sunt doar câteva dintre mesajele care au stârnit îngrijorarea artistei și a soțului ei.

Mai mult, într-un videoclip postat online, bărbatul a afirmat că „Dumnezeu i-a dat misiunea să-i fie înger păzitor Andrei”, subliniind că „ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată”.

În urma plângerii depuse, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate detaliile legate de acest caz.

