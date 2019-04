„Nu o să stau să pozez în vreo zână, prinţesă, păpuşă, bineînţeles că viaţa este cu urcuşuri şi coborâşuri. Consider că nu a am ajuns vreodată la acea situaţie limită. Situaţia mea nu a fost roz, dar sunt multe alte lucruri care fac o relaţie să funcţioneze. Am un program foarte încărcat şi nu fac cercetări şi nu-mi fac probeleme dacă nu cred că este cazul. Sunt o persoană care oferă libertate. Nu stau să caut probleme dacă nu le văd. Sunt o persoană care oferă foarte mult şi aşteaptă foarte mult. Nu sunt dispusă să fac comprimisuri pentru nimic în lume”, a spus Andreea Antonescu la Star Matinal.

La sfârșitul anului trecut, artista și-a lăsat fetița în grija mamei sale și a petrecut timp cu soțul său pe cealaltă parte a globului, Traian Spak fiind blocat de business-ul său în Los Angeles, metropolă unde cei doi au locuit împreună timp de doi ani. Vechea carieră muzicală, dar și dorința de a-și educa fiica în limba maternă au convins-o să se reîntoarcă în România, cel puțin pentru o vreme. Așa că, deocamdată, viața lor e o continuă navetă peste Ocean.

