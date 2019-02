„Ultima oară am simțit fluturi în stomac când m-am despărțit de Traian”, a spus Andreea Antonescu ]n cadrul emisiunii de la Kanal D. „M-am despărțit pentru că eu am venit în România. Am avut așa un sentiment ciudat și m-am gândit că iar nu o să ne vedem o bucată de timp… Dar mă bucur că sentimentul este încă acolo”, a adăugat ea, pentru a nu se înțelege că nu ar mai forma un cuplu.

„Eu de 14 ani consider că am descoperit formula iubirii și continui… Eu consider că am menținut flacăra, nu a mai scăzut, a mai crescut. Știi cum e, noi fetele avem întotdeauna un mod al nostru de a ține acea flacără”, a spus Andreea Antonescu la „Vulturii de noapte”

„Nu am divorţat. Ne iubim foarte mult. Încercăm să fim împreună şi aici şi în America. Merge şi foarte bine relaţia. Stăm despărţiti cam două luni pe an în total. Ne vedem o dată la trei săptămâni maximum”, spunea cântăreața în urmă cu ceva timp.

Citește și

Scandal la indigo în epoci diferite! Medicii falși profesează în România de aproape un secol!