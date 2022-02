Fosta concurentă de la „Survivor România” a fost întrebată în direct de Cătălin Măruță: „Ai câștigat bine la Survivor?”, iar ea a făcut marea dezvăluire. „Ce? Experiență de viață? A fost o experiență care m-a schimbat. S-a plătit foarte bine, da.

A fost a doua oară în viața mea, serios vorbind, când am dat o sumă pe care eram convinsă că mi-o refuză oamenii. Și a fost a doua oară în viața mea când mi-a fost acceptată”, a dezvăluit Andreea Antonescu, conform click.ro.

Totodată ea a mai adăugat că acest concurs nu se compară cu niciunul și că întreaga experiență nu o va uita prea ușor. „Acolo te descoperi. Eu am trecut și prin experiența Fermei, dar ce se întâmplă, acolo, la Survivor, nu se compară cu nimic. Eu n-o să pot uita niciodată. Nu-ți poți imagina cum cel mai frumos lucru pe care-l trăiești este un apus de soare. În rest nu ai nimic. Sunt niște condiții care m-au făcut să apreciez și mai mult viața pe care o am. Te transformă…”, a mai spus cântăreața.

Într-un interviu pentru Libertatea din 2021, artista a fost întrebată dacă ar repeta această experiență. Andreea Antonescu nu a stat pe gânduri și a spus DA. Ar schimba un lucru, s-ar antrena înainte pentru a da un randament mai bun pe trasee.

„Categoric da, dar m-aș pregăti sportiv înainte, pentru a rezista cât mai mult în competiție. «Survivor România» este o experiență pe care o recomand tuturor, indiferent că sunt sau nu împătimiți ai sportului. Te trezește, te aduce la realitate, te face să apreciezi tot ceea ce ai în jurul tău. Este un concurs în care contează forță și rezistență fizică, dar mai ales psihicul.

Este o experiență care te transformă, te face să devii cea mai bună versiune a ta. Eu am învățat despre mine că pot răzbi oriunde, în orice condiții. Am învățat că dacă îmi dai drumul goală oriunde în lumea asta, de la societate civilizată la junglă, voi răzbi”, ne-a mai dezvăluit vedeta în vârstă de 39 de ani.

