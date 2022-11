Când vine vorba despre viața sa amoroasă, Andreea Bălan este destul de discretă și nu mai vrea să se arunce cu capul înainte. Vedeta, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, a mărturisit că se îndrăgostește des, însă preferă să își țină relațiile cât mai discrete până când nu va fi sigură de povestea de dragoste pe care o trăiește.

„Când o să fie ceva foarte adânc, profund și voi fi foarte sigură, probabil că voi spune sau pur și simplu mă veți vedea. Mă concentrez foarte mult pe creșterea Elluței și a Clăriței.

Tot timpul am curaj să iubesc. Eu mă îndrăgostesc. Destul de des. Mie îmi place să iubesc și sunt foarte deschisă iubirii, mai ales acum, de când sunt pe această cale spirituală. Eu sunt foarte deschisă, în general, să învăț, și sunt foarte deschisă la iubire. (…) Cu toții suferim din dragoste, cu toții plângem, cu toții ne ridicăm apoi o luăm de la capăt, iar ne îndrăgostim. (…) Aleg să nu am ziduri, deși am suferit, și aleg să mă îndrăgostesc și să iubesc. Îmi place să fiu îndrăgostită”, a spus ea, potrivit unica.ro.

„Relația cu tatăl fetițelor este inexistentă”

Cât despre relația cu George Burcea, Andreea Bălan susține că legătura lor este aproape inexistentă. Actorul vine să își viziteze fetițele conform datelor stabilite de judecători.

„Relația cu tatăl fetițelor este inexistentă. Important este că el vine din când în când și le vede, restul nu mai contează. Eu îi urez numai de bine, tocmai pentru că vreau să mă eliberez de orice sentiment negativ. Restul lucrurilor sunt pur logistice. (…) În interior îmi doresc să am numai lucruri frumoase și lucruri de bine pentru toți oamenii care au fost la un moment dat în viața mea și care mi-au greșit”, a mai dezvăluit artista.

Cântăreața consideră că cele mai frumoase momente din viața ei sunt cele în care a devenit mamă. Andreea nu poate uita nici cel mai greu moment, atunci când a intrat în comă.

„Eu am avut două moment frumoase. Cele două nașteri, când am născut-o pe Ella, prima fetiță, și apoi pe Clara. Doar că cel mai urât moment din viața mea s-a suprapus cu al doilea moment din viața mea. La nașterea Clarei, după ce s-a născut am făcut stop cardiac pe masă. Mi s-a oprit inima pentru câteva secunde, am intrat în comă și am fost în comă câteva ore bune. Au urmat trei operații foarte grele și o perioadă foarte grea, atât emoțional, cât și fizic. De la acel moment încolo viața mea s-a schimbat radical”, a mai adăugat Andreea Bălan.

