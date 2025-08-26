Andreea Bălan și logodnicul ei, tenismenul Victor Cornea, și-au început vacanța în Italia cu o experiență de neuitat. Cei doi au revenit la Como, un loc cu semnificație specială pentru cuplu, unde au avut parte de o întâlnire surprinzătoare demnă de marile producții de la Hollywood.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Artista a împărtășit cu fanii pe rețelele sociale momentele speciale: ziua lor a început cu antrenamentele lui Victor, iar la prânz, Andreea și logodnicul ei au descoperit că se află în același restaurant cu actorii George Clooney, soția sa Amal și cei doi copii ai lor, dar și cu actorul Adam Sandler.

Întâlnirea cu starurile de cinema a transformat o zi obișnuită de vacanță într-o experiență memorabilă, pe care Andreea Bălan a împărtășit-o cu entuziasm fanilor săi. „Am revenit la Como, un loc special pentru noi și cu totul aparte pentru Victor, care anul trecut a câștigat trofeul turneului de aici. Dimineața a început cu antrenament pe terenurile superbe de la Villa DEste, iar la prânz am avut parte de o surpriză hollywoodiană: i-am întâlnit pe George Clooney cu familia și pe Adam Sandler. Între priveliștea încântătoare, masa delicioasă și atmosfera unică, Como ne cucerește de fiecare dată”, a scris Andreea în dreptul unor imagini iendite, care au făcut furori printre fani.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Andreea Bălan și Victor Cornea se căsătoresc anul viitor

Vedeta și sportivul au hotărât că nunta va avea loc anul viitor, în 2026, ba chiar au ales data și locația, chiar dacă nu vor să dezvăluie public ziua și locul. Totuși, până la fericitul eveniment, Andreea Bălan o să organizeze pentru fani un spectacol grandios, ținut chiar la Sala Palatului. „Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem.

Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a spus recent, artista. Mai mult decât atât, Andreea Bălan a punctat că familia este completă. Fiicele sale îl adoră pe Victor Cornea, iar sportivul, la rândul său, are un băiat: „Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată cariera înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE