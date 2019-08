„Altfel discuți și altfel te înțelege. Am schimbat un terapeut pentru că nu pricepea nimic din ce spuneam eu, din lumea mea. E foarte complicat să stai să schimbi un terapeut care nu înțelege frustrările unui artist. Până când am găsit un terapeut care să înțeleagă ce îi spun, ce înseamnă o frustrare, toată munca…

Nu trebuie să fii artist pentru a înțelege ceea ce îți povestesc, dar măcar să empatizezi și să îți dai seama. Dar, dacă nu o faci și te mai și întreabă ‘Auzi, dar piesele astea se ascultă, cum se ascultă ele?’ Și atunci îl schimbi pentru că nu ai cum să îi povestești frustrările tale.

Am schimbat terapeutul de două ori. La un moment dat, am terminat niște probleme pe care le aveam de rezolvat și am trecut la altcineva, pe care l-am schimbat pentru că nu pricepea ce spun. La terapie este foarte important să ai o conexiune cu terapeutul și să înțeleagă ceea ce îi spui și să simți că te ajută. Dacă nu, îl schimbi.

Sfatul meu este ca, atunci când ai o problemă, să te duci la terapie. Drept dovadă, Mădălina Manole nu a fost sfătuită de apropiații ei, și nu au băgat-o în seamă și a ajuns la ce a ajuns… Adică e foarte important pentru apropiați să vadă că există o problemă și să te sfătuiască cum trebuie.

Și mai ales TU și să nu crezi că râde lumea de tine dacă te duci la terapie. În România, mentalitatea asta e ‘Nu am nevoie de psiholog, eu le știu pe toate, eu sunt cel mai tare, cel mai deștept, nu am nevoie!’

Din contră! E ca un prieten care te ajută să înțelegi mai bine anumite lucruri. Dar prietenul ăla are facultate și îți explică niște lucruri și îți face niște de-clickuri pe care tu nu poți să le faci singur. Mi se pare minunat să ai această opțiune!’, a mărturisit Andreea Bălan, în exclusivitate, pentru Interviurile VIVA!

