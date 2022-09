Andreea Bălan vrea custodia exclusivă a fetițelor. De ce îl acuză pe George Burcea: „Nu e prima dată când vine beat să le ia”

„Acum 15 minute am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv, că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima dată când vine beat să le ia și le traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine)”, a scris artista pe contul ei de Instagram, unde are peste un milion și jumătate de urmăritori.

În aceste condiții, vedeta își dorește custodia exclusivă a fetițelor, a Ellei și a Clarei. Judecătorul stabilise o custodie comună. „Timp de doi ani a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe.

Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine”, a mai dezvăluit Andreea Bălan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Interlopii i-au aruncat unui jurnalist o pisică moartă pe mormântul soției. Ce s-a întâmplat mai departe

În aceeași seară, Viviana Sposub, iubita actorului, a postat imagini pe rețelele de socializare cu George Burcea și fetițele lui, în timp ce le pregătea masa. El nu a făcut declarații până acum pe marginea acestui subiect.

În aprilie 2022, George Burcea a obținut custodia comună a celor două fetițe pe care le are cu Andreea Bălan. ,,Doi ani am luptat să le am în brațe, în pătuț, la baie seara, să le aud țipând prin casă, tropăind la ora 10 seara sau să le văd zâmbind la ora 8 dimineața, când se trezesc….. Dumnezeu a făcut dreptate, căci el ține cu iubirea, cu calmul, cu omenia, cu adevărul, cu dreptatea, și nu cu alte lucruri neortodoxe… sau chiar diabolice. Oameni buni, părinți divorțați, fiți maturi când este momentul și nu puneți orgoliul vostru mai presus de binele copiilor, căci ei nu au nicio vină”, a declarat el.

Andreea Bălan și George Burcea au divorțat anul acesta, deși sunt despărțiți de aproximativ doi ani.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a uitat în telefonul soției și a fost șocat. Ce a văzut l-a făcut să divorțează după 20 de ani de relație

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Viva.ro Ce propunere i-a făcut Denise Rifai lui Mihai Bendeac după ce a plecat cu scandal de la Antena 1

Observatornews.ro Ce se va întâmpla luni, la funerariile Reginei Elisabeta a II-a. Sandra Gătejeanu Gheorghe: "Niciun alt eveniment din Europa sau din lume nu va mai trezi un astfel de interes"

Știrileprotv.ro Tragedie fără margini într-o familie din Vâlcea

FANATIK.RO Soția unui fost președinte, în atenţia lui Cătălin Botezatu: “Eu am postat-o, ea m-a repostat”

Orangesport.ro VIDEO | Ce i-a făcut fata din imagine unui tânăr de doar 18 ani, când toate camerele erau pe ei. Băiatul, pus în încurcătură

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2022. Gemenii se dau singuri peste cap cu mulțimea de gânduri și nemulțumiri pe care o tot derulează în minte

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România