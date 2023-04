După 16 ani de relație, Andreea Bănică s-a căsătorit cu Lucian Mitrea, el fiind primul iubit al artistei. Povestea lor de dragoste este un exemplu pentru multe cupluri, ba chiar formează unul dintre cele mai longevive perechi din showbiz-ul românesc. Se cunosc din perioada liceului, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Pe rețelele de socializare, Andreea Bănică a răspuns curiozităților fanilor săi. Mulți au observat că vedeta nu mai poartă verigheta, iar ea a explicat de ce nu mai are bijuteria pe deget.

„Nu! (n.r. nu mai poartă verigheta). Mi-a rămas mică… Port un inel și cam atât în privința inelelor! Nici nu am niște degete frumoase pentru inele. Prefer brățări, ceasuri”, a scris Andreea Bănică pe InstaStory.

Cântăreața preferă să poarte alte bijuterii și nu este un fan al inelelor. Soția lui Lucian Mitrea preferă să poarte accesorii precum ceasuri sau brățări, pentru că ea consideră că nu are cele mai frumoase degete pentru inele.

Motivul pentru care Andreea Bănică nu mai vrea copii

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au împreună doi copii, o fată și un băiat. Cântăreața, în vârstă de 44 de ani, vrea să se oprească aici și nu își dorește să rămână însărcinată din nou. Ea este de părere că este prea târziu să devină mamă din nou.

„E prea târziu pentru un al treilea copil! Dacă nu aș fi rămas de tânără fără părinți, poate aș fi avut 3-4 copii. Vă sfătuiesc să faceți copii de pe la 25 până în 30 de ani! Sunteți și voi tot copii și va fi mai ușor să vă puneți la mintea lor fără mari eforturi. După 30 de ani este diferit”, a scris Andreea Bănică pe InstaStory.

Andreea Bănică, despre infidelitate

Sunt împreună încă din liceu, iar relația lor se apropie de trei decenii. Aceștia s-au căsătorit în anul 2008. Au familia pe care și-au dorit-o întotdeauna, iar căsnicia lor a rezistat în pofida speculațiilor apărute de-a lungul timpului. Între ei doi e o diferență de vârstă de câteva luni.

Lucian Mitrea era în clasa a IX-a, iar Andreea Bănică tot în clasa a IX-a atunci când s-au îndrăgostit iremediabil. S-au cunoscut la Balul Bobocilor, însă nu seara cu pricina a fost cea în care și-au început relația, pentru că Andreea dansase toată noaptea cu vărul lui Lucian.

Mulți se întreabă care este secretul căsniciei lor, iar în cadrul unui interviu pentru Fanatik, Andreea Bănică a vorbit despre relația cu Lucian Mitrea.

De-a lungul timpului au apărut zvonuri potrivit cărora Lucian Mitrea nu i-ar fi fost atât de fidel soției sale. Andreea Bănică susține că nu a fost afectată nicio clipă de speculațiile apărute și știe că partenerul ei nu i-a greșit în cei aproape 30 de ani de relație.

„Crede-mă că pe mine nu m-a afectat nici măcar o clipă, o clipă nu am crezut ceva, o clipă soţul meu nu mi-a dat vreun semn. Din moment ce noi am fost mai toată viaţa împreună, când ar putea şi unde să se ducă. Este şi un tip foarte deştept, care ştie foarte bine ce are lângă el, ştie foarte bine că femeie ca mine nu mai găseşte. De când mi-a dat inelul de logodnă, i-am spus «dacă eşti pentru mine, eşti pentru mine şi atât».

La mine nu există altfel, dacă mă vrei aşa, bine, dacă nu, nu, trebuie să înţelegi asta din start, eşti pentru mine şi atât. El ştie foarte bine că nu accept să fiu făcută de ruşine, nu accept să fiu înşelată, n-aş putea să stau cu un om să mă înşele, iar eu să fac vreun compromis, nu aş avea de ce. Nu pot să spun niciodată ce îmi rezervă viaţa şi ce poate fi în viitor.

„Când eşti un om înşelat simţi nişte lucruri”

Mi s-a mai pus întrebarea «ce ai face dacă ai fi înşelată», nu am de unde să ştiu, nimeni nu are de unde să ştie, pentru că doar în momentul ăla vei simţi ceva, nu ai cum să prezici. Într-adevăr presa a scris de multe ori, dar ei n-au fost niciodată în locul meu, în viaţa mea, să vadă, să ştie, să simtă. Când eşti un om înşelat simţi nişte lucruri, totul iese la iveală la un moment dat, cât ai fi de bun mincinos”.

