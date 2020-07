Andreea Bănică, replici acide la adresa Iuliei Albu. Cele două au fost bune prietene. „E o perversă și o prefăcută. Vorbeam despre multe lucruri”

Zilele trecute, Andreea Bănică a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro Tv, unde a lansat din nou un atac public la adresa fostei sale prietene.

Artista nu a ezitat să recunoască faptul că Iulia i-a fost prietenă, însă nu își mai vorbesc și ne se mai urmăresc pe conturile de socializare. Vedeta o consideră pe fosta soție a lui Mihai Albu, „prefăcută”.

„E o perversă și o prefăcută. Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram, pe rețelele sociale. Am fost prietene bune la un moment dat.

Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Dar m-am înșelat crunt.

Eu sunt de părere că oamenii trebuie să fie onești, nu prefăcuți. Asta e ea, n-ai ce să-i faci”, a povestit Andreea Bănică în cadrul emisiunii La Măruță.

