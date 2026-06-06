„Am văzut că era ora 17.55 și mi-am spus: «Mai bine mă grăbesc să-mi cumpăr biletele de loto»”, a declarat acesta, citat de publicația australiană News.com.

Bărbatul, aflat în jurul vârstei de 50 de ani, obișnuiește să cumpere două bilete de loto, unul cu numerele sale preferate și unul generat aleatoriu.

„De obicei resping primul set de numere aleatorii și aleg al doilea. Dar cum se apropia ora 18.00, momentul închiderii, am ales primul set, iar unul din aceste bilete a fost câștigător”, a spus acesta.

Totuși, bărbatul nu se va putea bucura pe deplin de câștigurile sale. Recent a fost diagnosticat cu o boală terminală, iar medicii i-au dat doar câteva luni de trăit, schimbându-i prioritățile.

„Sunt pregătit, nu am datorii și am o pensie bună. Dar acum știu că familia mea va fi cu adevărat în siguranță datorită acestui câștig”, a spus el.

Câștigătorul planifică un ultim zbor pentru a-și vizita rudele.

„Mă gândeam că nu voi mai apuca să-i văd vreodată, deci va fi cu adevărat special”, a transmis acesta.

Bărbatul își dorește să își petreacă ultimele luni în liniște, cu familia alături: „Voi pleca cu un zâmbet”.

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