„A făcut tipul acesta de trasee comerciale”

Misterul dronelor ajunse atât de aproape de Portul Constanța va fi elucidat în cel mult 10 zile. Președintele a anunțat că autoritățile au nevoie de un termen de 7-10 zile pentru a pune cap la cap toate informațiile colectate, urmând ca abia atunci să ofere concluziile oficiale ale anchetei.

„Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul Rusiei, Novorossiysk şi Rompetrol”, a spus şeful statului despre vasul rusesc despre care s-a vehiculat că ar fi fost ținta dronelor ucrainene, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a mai precizat că vasul respectiv nu figurează pe listele de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană sau de Statele Unite, subliniind că acesta a mai parcurs aceeași rută comercială de mai multe ori.

În ceea ce privește investigația referitoare la pătrunderea dronelor în proximitatea Portului Constanța, oficialul a arătat că „un răspuns la această întrebare vom avea, probabil, într-un interval de şapte-zece zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informaţii”.

Cargoul SAFEEN ELONA nu se află pe nicio listă de sancțiuni

Pe de altă parte, compania KMG International a emis o reacție oficială prin care reconfirmă alinierea totală la normele și restricțiile globale.

Potrivit reprezentanților grupului, atât cargoul SAFEEN ELONA, cât și proprietarul sau entitățile care îl operează nu sunt incluse pe nicio listă de sancțiuni internaționale emise sau aplicate de Uniunea Europeană, Statele Unite (prin OFAC), Marea Britanie ori Elveția.

Aceste clarificări vin în contextul speculațiilor privind atacul cu drone ucrainene din Marea Neagră, care a dus vineri la explozia unui dispozitiv în incinta Portului Constanța și care ar fi vizat de fapt petrolierul Safeen Elona(plecat din Midia Năvodari). Ucraina consideră acest vas ca fiind o navă inamică din „flota fantomă” a Rusiei, acuzând-o că transportă ilegal combustibili fosili și încalcă sancțiunile globale.

Cât de sigur e turismul pe litoral

Întrebat sâmbătă despre siguranța turiștilor pe litoral în urma pătrunderii unei drone marine în Portul Constanța, președintele Dan a anunțat că pe 10 iunie va avea loc o reuniune la nivelul NATO pe această temă, fiind vizată și o suplimentare a echipamentelor de apărare.

De asemenea, acesta a precizat că Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră își vor intensifica prezența pe parcursul verii, suplimentând echipajele destinate misiunilor de cercetare și identificare a potențialelor amenințări.

„Aici răspunsurile sunt următoarele. Pe de o parte, aşa cum spuneam, în 10 iunie o să avem o discuţie la NATO şi aşteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât şi Ministerul de Interne, Poliţia de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei verii echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaştere a eventualelor pericole”, a spus şeful statului.

De altfel, România și Ucraina colaborează strâns în urma incidentului. Președintele a subliniat că există un dialog neîntrerupt cu Kievul și că cele două state aveau deja pus la punct un protocol oficial, menit să acopere exact acest tip de evenimente neprevăzute din Marea Neagră.

„Ca ultimul argument, avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de patru ani, efectul secundar al acestui război, am avut şi mine şi drone maritime care au intrat în apele teritoriale şi au ajuns inclusiv pe ţărmul românesc şi nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituţiile statului au acţionat corect”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

Drona maritimă din Portul Constanța a explodat. Ucraina a confirmat că drona îi aparține

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, 5 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 78, în jurul orei 10:28, unde a fost descoperită o dronă maritimă, în cursul dimineții.

Dar au mai fost alte trei care s-au autodetonat: două în larg și una în afara portului. În total, patru drone maritime au explodat, din fericire fără victime, iar peste 1.300 de persoane au fost evacuate preventiv de pe plajele litoralului.

MApN a transmis inițial că prima dronă, cea din Portul Constanța, s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea că drona este ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.RO
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
GSP.RO
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
Politică 17:49
Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Politică 05 iun.
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Parteneri
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul.ro
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo! Prima reacție a lui Andrei Nicolescu: „Știe dimensiunile clubului”. Exclusiv
Fanatik.ro
Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo! Prima reacție a lui Andrei Nicolescu: „Știe dimensiunile clubului”. Exclusiv
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a apărut Betty Salam la nunta fratelui său, Dani. Ținuta ei a atras toate privirile
Stiri Mondene 16:47
Cum a apărut Betty Salam la nunta fratelui său, Dani. Ținuta ei a atras toate privirile
Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Stiri Mondene 15:25
Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Compania aeriană care va muta pasagerii de la clasa întâi la economic. Va păstra însă o parte din bani
ObservatorNews.ro
Compania aeriană care va muta pasagerii de la clasa întâi la economic. Va păstra însă o parte din bani
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
GSP.ro
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
GSP.ro
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
Parteneri
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Mediafax.ro
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Redactia.ro
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
Politică 17:49
Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Politică 10:46
Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Ileana Lazariuc, veste uriașă legat de un proiect special. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dat lovitura 
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, veste uriașă legat de un proiect special. Fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dat lovitura 
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?