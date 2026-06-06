„A făcut tipul acesta de trasee comerciale”

Misterul dronelor ajunse atât de aproape de Portul Constanța va fi elucidat în cel mult 10 zile. Președintele a anunțat că autoritățile au nevoie de un termen de 7-10 zile pentru a pune cap la cap toate informațiile colectate, urmând ca abia atunci să ofere concluziile oficiale ale anchetei.

„Nu este un vas din flota fantomă, este un vas care a făcut tipul acesta de trasee comerciale între portul Rusiei, Novorossiysk şi Rompetrol”, a spus şeful statului despre vasul rusesc despre care s-a vehiculat că ar fi fost ținta dronelor ucrainene, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a mai precizat că vasul respectiv nu figurează pe listele de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană sau de Statele Unite, subliniind că acesta a mai parcurs aceeași rută comercială de mai multe ori.

În ceea ce privește investigația referitoare la pătrunderea dronelor în proximitatea Portului Constanța, oficialul a arătat că „un răspuns la această întrebare vom avea, probabil, într-un interval de şapte-zece zile din momentul ăsta, în urma culegerii altor tipuri de informaţii”.

Cargoul SAFEEN ELONA nu se află pe nicio listă de sancțiuni

Pe de altă parte, compania KMG International a emis o reacție oficială prin care reconfirmă alinierea totală la normele și restricțiile globale.

Potrivit reprezentanților grupului, atât cargoul SAFEEN ELONA, cât și proprietarul sau entitățile care îl operează nu sunt incluse pe nicio listă de sancțiuni internaționale emise sau aplicate de Uniunea Europeană, Statele Unite (prin OFAC), Marea Britanie ori Elveția.

Aceste clarificări vin în contextul speculațiilor privind atacul cu drone ucrainene din Marea Neagră, care a dus vineri la explozia unui dispozitiv în incinta Portului Constanța și care ar fi vizat de fapt petrolierul Safeen Elona(plecat din Midia Năvodari). Ucraina consideră acest vas ca fiind o navă inamică din „flota fantomă” a Rusiei, acuzând-o că transportă ilegal combustibili fosili și încalcă sancțiunile globale.

Cât de sigur e turismul pe litoral

Întrebat sâmbătă despre siguranța turiștilor pe litoral în urma pătrunderii unei drone marine în Portul Constanța, președintele Dan a anunțat că pe 10 iunie va avea loc o reuniune la nivelul NATO pe această temă, fiind vizată și o suplimentare a echipamentelor de apărare.

De asemenea, acesta a precizat că Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Poliția de Frontieră își vor intensifica prezența pe parcursul verii, suplimentând echipajele destinate misiunilor de cercetare și identificare a potențialelor amenințări.

„Aici răspunsurile sunt următoarele. Pe de o parte, aşa cum spuneam, în 10 iunie o să avem o discuţie la NATO şi aşteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât şi Ministerul de Interne, Poliţia de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei verii echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaştere a eventualelor pericole”, a spus şeful statului.

De altfel, România și Ucraina colaborează strâns în urma incidentului. Președintele a subliniat că există un dialog neîntrerupt cu Kievul și că cele două state aveau deja pus la punct un protocol oficial, menit să acopere exact acest tip de evenimente neprevăzute din Marea Neagră.

„Ca ultimul argument, avem un război care, din nefericire, a început de mai bine de patru ani, efectul secundar al acestui război, am avut şi mine şi drone maritime care au intrat în apele teritoriale şi au ajuns inclusiv pe ţărmul românesc şi nu au fost victime pentru că, cu echipamentele pe care le au, instituţiile statului au acţionat corect”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

Drona maritimă din Portul Constanța a explodat. Ucraina a confirmat că drona îi aparține

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, 5 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 78, în jurul orei 10:28, unde a fost descoperită o dronă maritimă, în cursul dimineții.

Dar au mai fost alte trei care s-au autodetonat: două în larg și una în afara portului. În total, patru drone maritime au explodat, din fericire fără victime, iar peste 1.300 de persoane au fost evacuate preventiv de pe plajele litoralului.

MApN a transmis inițial că prima dronă, cea din Portul Constanța, s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea că drona este ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.







