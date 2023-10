Andreea Bănică și Lucian Mitrea sunt căsătoriți de 15 ani, dar povestea lor de dragoste a început cu mulți ani înainte. Astăzi, ei au familia la care au visat întotdeauna și au reușit să construiască împreună un mic imperiu.

Artista și soțul ei lucrează împreună, el fiind impresarul acesteia, iar de multe ori apar discuții între ei. Într-un interviu pentru unica.ro, cei doi au vorbit cu sinceritate despre căsnicia lor și nu au ezitat să recunoască faptul că se ceartă destul de des, însă se împacă la fel de repede.

Întrebați cum reușesc să mențină un echilibru între viața profesională și cea personală, Lucian Mitrea a răspuns: „Nu prea o echilibrăm. Ne mai certăm, ne mai împăcăm. Aseară ne-am împăcat”. Și Andreea Bănică a completat: „Noi ne certăm zilnic și zilnic ne împăcăm. N-au trecut 24 de ore. De-aia suntem veseli azi”.

Chiar și după atât de mulți ani de relație, Lucian Mitrea este încă un bărbat gelos, deși are foarte mare încredere în soția sa. Impresarul este cel care întotdeauna cedează atunci când apar discuții cu artista.

„Eu sunt țâfnoasă, țin cu mine când știu că am dreptate. Sunt împătimită, înverșunată. (…) El este gelos. Hai, hai, hai, recunoaște. Recunoaște. Nu vrea să recunoască. Este, este. Vă spun eu. Am pățit un episod anul trecut, dar e ok, trecem peste, nu recunoaște. Shhh, nu spune nimic!”, a declarat Andreea Bănică pentru sursa mai sus-menționată.

Andreea Bănică este convinsă că soțul ei își dorește ca ea să nu mai fie atât de cicălitoare și să vorbească mai puțin, fapt pe care Lucian Mitrea l-a confirmat. „Eu sunt mai mult ca sigură că el ar vrea ca eu să nu mai vorbesc atât de mult, să nu-l mai toc la cap atât de mult. Asta-mi spune mereu: «Mă toci, mă toci, mă toci». Dar să știți că nu-l toc. Așa i se pare. Și mama lui îmi spune: «Măi, Andreea, mai spune-i și tu». (…) Ce vreau eu să schimb la el. Te rog mult de tot nu-ți mai lăsa șosetele și hainele împrăștiate peste tot. Poți?”

„Lucian este foarte bun pe vânzări. A știut să mă vândă bine toată viața”

Cei doi dețin un hotel în Eforie Nord și l-au inaugurat în acest an. Afacerea merge foarte bine, deși Andreea Bănică a fost foarte stresată cu acest business.

„Eu am fost cam stresată vara aceasta și nu numai. Și el a fost destul de stresat în această vară. Lecție, că putem face și altceva decât muzică și decât impresariat, management. Lucian este foarte bun pe vânzări. A știut să mă vândă bine toată viața”, a declarat vedeta.

Și Lucian Mitrea a avut ceva de zis: „Mie mi se pare că se aseamănă foarte mult domeniul în care am activat anul acesta cu ce-am făcut noi toată viața. Tot o formă de organizare e, tot o formă de împărțire a evenimentelor, similar cu oaspeții care trebuie să vină în hotel. Ne-am descurcat, zic eu, bine. Cea mai mare provocare, pe care o au toți care activează în domeniu cred că este personalul, care e foarte greu de obținut și trebuie să ai grijă să rămână pe toată perioada sezonului. Dacă te părăsește un singur om de bază, de fapt toți sunt de bază, închizi. Se face revoluție în fața hotelului.”