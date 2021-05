Andreea Bănică suferă de o afecțiune a căilor respiratorii. „Urmează, în curând, să fac o operație”

Andreea Bănică suferă de deviație de sept, o afecțiune a căilor respiratorii. Artista spune că simptomele i s-au agravat.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani.

M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă pentru că mi-a ieșit pe un RMN pe care îl fac. (…) Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani, mi-a ieșit această deviație și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă…. Până la urmă m-am hotărât … mi-e frică”, a explicat artista.

Citeşte şi:

FILMĂRI. Insistența FBI și dosarul DIICOT care au dus la momentul arestării lui Florian Tudor, „Rechinul”, în Mexic

Cum a plasat PNL o fostă șefă de piețe în fruntea Centrului de Sănătate al STB. Peste 5.000 de euro lunar pentru noua directoare

Interviu cu omul care a preluat funcția activistului sechestrat în Belarus: „Strategic, arestarea lui Protasevici a fost o greșeală a lui Lukașenko”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum s-a urcat îmbrăcată în taxi cea mai sexy vedetă din România: „Am uitat să îmi iau ceva de schimb, dar șoferul a fost fericit”

Playtech.ro Ramona Olaru, invitație indecentă la Neatza: ‘Iubito, vezi tu diseară’. Răzvan a fost șocat

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2021. Capricornii trebuie să-și asume erorile făcute, fără să încerce să își diminueze rolul

Știrileprotv.ro O postare pe Facebook i-a fost fatală unei candidate la funcția de primar al unui oraș din Mexic. Femeia a fost ucisă în văzul lumii

Telekomsport O nouă moarte violentă. Tânără cu zeci de mii de fani, ucisă şi aruncată în canal după ce a luat o "maşină privată" de la aeroport. Primele informaţii

PUBLICITATE Ai auzit de BestSecret? E un nou magazin online, cu reduceri de până la 80% (PUBLICITATE)