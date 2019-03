Andreea Berecleanu, probleme la aeroport. „M-au asurzit claxoanele și înjurăturile”

Vedeta a mers să-și ia soțul de la aeroport, însă acolo a avut parte de o situație de nedescris. S-a trezit că este claxonată și înjurată.

„Nu există nimic funcțional în România! Oricâți bani ai, indiferent că ești vedetă sau nu, te confrunți cu aceleași neputințe și mizerii. Pare un popor blestemat, mitocani la tot pasul. Procentul oamenilor cu bun simț este în scădere dramatică. Astăzi a fost o zi superbă, începuse perfect. Am vizitat împreună cu mama și bunica o fostă colegă a mamei mele de serviciu pe care nu o mai văzuse de mult timp. Am asistat cu emoție la întâlnirea lor și am depănat amintiri.

Apoi am fost la cimitir la tata să aprind o lumânare. Am mâncat o ciorbă de perișoare senzațională și am pornit spre aeroport ca să-mi aștept soțul care venea de la un congres. Am vrut să intru în parcare, să iau un jeton. Când am ajuns în dreptul automatului, am stat minute bune până să-mi se afișeze anunțul că s-au terminat jetoanele. Între timp, m-au asurzit claxoanele și înjurăturile. Nimeni, dar absolut nimeni din spatele meu, nu s-a gândit că nu aveam nicio vină.

În plus, imediat în spate era un rând întreg de zeci de mașini, în față o barieră. Am ieșit și am explicat că nu e vina mea. O parte din coadă a înțeles, ceilalți, care nu aveau nicio legătură cu șirul acesta, adică așteptau la celălalt automat, care, din fericire, funcționa, înjurau și ei. Tot pe mine. Ca să fie! Câțiva s-au oprit din jigniri doar pentru că m-au recunoscut, alții vedeau doar o siluetă feminină.

A apărut un agent de pază, a mai apărut încă unul, mi-au spus că nu au ce să facă. Le-am spus să transmită cuiva că trebuie alimentat aparatul cu jetoane. Au spus că nu au cui să transmită. Între timp, s-a făcut puțin loc, adică mașina din spatele meu a dat cu spatele ca să putem ieși din blocaj. Acest blocaj este un exemplu.

Dar voi, cei care circulați cu trenuri, cu troleibuze, mergeți în spitale, în școli, așteptați răspunsuri, autorizații, salarii, aveți parte zilnic de umilințe. Dincolo de ce se întâmplă cu această țară, mă îngrijorează atitudinea bărbaților din România! Și o spun eu, mamă de băiat! Mi-am învățat băiatul să salute mereu, să deschidă ușă unei femei, să intre primul în restaurant, să nu jignească NICIODATĂ o femeie, în nicio situație, să iubească oamenii și să-i respecte!

Mai am foarte puțină răbdare cu această țara superbă, unde bunicii mei și străbunicii s-au luptat să rămână, să supraviețuiască. Și m-au învățat să fiu mândră că sunt româncă. Dar cu ce preț?”, a povestit Andreea Berecleanu pe pagina sa de Facebook.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 43 de ani, este una dintre cele mai admirate prezentatoare de televiziune din România. Are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estteician Constantin Stan.

Citește și: Selecționerul Cosmin Contra, în conflict cu fanii! Replici acide pe Instagram: „Bou și agramat” vs „Boule, să îți iei ochelari”

Citește mai multe despre andreea berecleanu pe Libertatea.